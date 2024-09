Visszaköltözik az egykori Arizona Mulatóba Madám Bizsu! A nagy sikerű nyárikerti előbemutatót követően a Thália Színház Arizona Stúdiójának falai közé tér vissza a Madám Bizsu, ahol a cselekménye is játszódik. A nosztalgikus hangulatú dokumentumjáték, ami a XX. századi fővárosi mulatók forgatagába kalauzol bennünket, szeptember 27-én debütál a budapesti közönség előtt. Június 14-én, a salföldi Thália Nyárikertben került bemutatásra a Molnár Piroska ötletéből kibontakozó, Göttinger Pál által írt és rendezett zenés dokumentumjáték, a Madám Bizsu. A nyári premier után az 1930-as években játszódó darab most visszaköltözik a Thália Színház falai közé, hogy ott láthassák a nézők, ahol a cselekmény is játszódik: az egykori neves Arizona Mulató helyén, az Arizona Stúdióban. Göttinger Pál, a Madám Bizsu írója és rendezője így vezette fel a dokumentumjátékot: „Amikor Molnár Piroska megkért, hogy találjunk ki egy történetet, ami ezeknek az utcáknak a történeteiből szedi a színeit, rögtön az Arizona Stúdió jutott eszembe. Én magam is régóta játszom ebben a helyiségben, és nem telik el úgy nap, hogy ne jutna eszembe, mi minden zajlott itt régen. Tényleg csillárról lógó táncosnőkről beszélünk, és annak a bizonyos csillárnak a hűlt helye ma is látszódik.” Pál a BETEKINTŐN azt is elmondta, hogy maga az anyag jóval gazdagabb, mint amit végül sikerült belesűríteni a szövegkönyvbe; ahelyett, hogy bővíteni próbálták volna a cselekményt, legtöbbször éppen az okozta a fejtörést, miket kell kihúzni a történetből. „Elkezdtünk elképzelni egy fiktív szereplőt, aki végignézte Budapest éjszakai életének születését, és ha ő maga nem is vett részt benne, mindent látott, mindent hallott és mindenről megvolt a véleménye.” – mesélte Pál. A címszereplőt, Madám Bizsut alakító Molnár Piroska így nyilatkozott az egykori éjszakai élet miliőjét idéző darabról: „A Madám Bizsu története maga az épület, a Télikert és a Nagymező utca története is egyben. Ezt próbáljuk átadni a mai közönségnek; a célunk az, hogy tudják, pontosan hol is vannak, ha beülnek a színházba, és mi történt itt, amit ők már nem láthattak. Meg persze mi sem, csak felkutattuk.” A darabban számos fülbemászó, korabelinek ható dalbetét is felcsendül, ezek Stein Pupi gondos kézzel megalkotott, korhű szerzeményei Heltai Jenő, Gábor Andor és Szép Ernő verseinek felhasználásával. A dalok nem csak a nyárikerti bemutató nézőinek, de maguknak a színészeknek is elnyerte a tetszését; a darab férfiszereplőit egy személyben alakító Hevesi László a következőket mesélte a Madám Bizsu zenei világáról: „Az előadás tele van tánccal, dalokkal, alig van lélegzetvételnyi szünetünk. Megpróbáljuk megteremteni azt a hajtást és mámoros fülledtséget, ami ezeket a mulatókat jellemezte. Hiszen az Arizona olyan precízen működő gépezet volt, amely soha nem állt le, és azért működött, hogy az emberek úgy érezzék magukat ott, mint sehol máshol a világon.” Szereplők: Molnár Piroska, Mórocz Adrienn, Hevesi László, Bordás Barbara m.v.

Kőszínházi bemutató: 2024. szeptember 27. Thália Színház, Arizona Stúdió

Jegyvásárlás Thália Színház - Bodnár Bianka [2024.09.24.] Megosztom: