Októberben Budapesten koncertezik Nick Cave & the Bad Seeds

Sokan a nagybetűs művészt látják az ausztrál dalszerző-szövegíró-énekes, mindezen túl filmzeneszerző-regényíró Nick Cave-ben, akinek koncertjei, lemezei, regényei kapcsán mindig előjön az a gondolat, amelyet legutóbb a Forbes foglalt össze frappánsan: "..mint minden nagy művészet, ez is egy olyan élmény, amely átalakít, és évekig veled marad." Éppen ezért minden régi és új rajongó számára örömteli hír, hogy októberben az augusztus 30-án megjelet új, Wild God címre keresztelt, tizennyolcadik stúdióalbum anyagával európai turnéra indult a Nick Cave & the Bad Seeds. A The Wild God Tour néven futó turné szeptember 24-én indult a németországi Oberhausenben és a franciaországi Párizsban ér véget. A Nick Cave & the Bad Seeds – Nick Cave, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos, Warren Ellis, George Vjestica – október 13-án érkezik Magyarországra, a Papp László Budapest Sportarénába, ahol a vendég fellépő a második lemezét turnéztató ír Murder Capital lesz. Soha nem gondolok arra, hogy egy lemez hogyan fog élőben megjelenni, soha, de soha nem jut eszembe – mondta Nick Cave az augusztus végén megjelent album kapcsán. – Az alkotási folyamat túl bonyolult ahhoz, hogy ilyen szempontokat is figyelembe vegyünk. De most, amikor visszahallgatom a Wild God albumot, úgy érzem, élőben tényleg valami nagyszerűt tudunk összehozni. Nagyon izgatottak vagyunk! Olyan érzés, mintha eleve színpadra íródtak volna a dalok. Nick Cave pályafutása a Boys Next Door nevű gimnáziumi punkzenekarban indult, aztán a Birthday Partyban folytatódott a 80-as évek elején. A székhelyét Londonba áthelyező együttes felbomlása után az énekes-dalszerző 1983-1984 fordulóján alakította meg a Nick Cave & the Bad Seedst, 1984-ben jelentette meg From Her to Eternity című bemutatkozó nagylemezét. Cave és zenekara azzal hozott újat, hogy egész fura, és rendkívül megkapó módon és formában értelmezte újra a bluest, a gospelt és a countryt, és rakta ezeket sajátos sötét és artisztikus keretbe rakta. A menet közben számos tagcserén átesett zenekar a 80-as években hosszú ideig Londonban, aztán Berlinben működött – ekkor bukkant fel Wim Wenders Berlin felett az ég című filmjében -, s ez alatt öt sorlemezt adott ki. A 90-es évek elején az egyre népszerűbb dalszerző – aki sikeresen szakított korábbi drogfüggőségével – Sao Paolóba tette át székhelyét, ott készült a Bad Seeds addigi legfinomabb lemeze, a The Good Son, melyet a 90-es években további négy album követett, többek közt az 1997-es The Boatman's Call, melyet Nick Cave és az angol dalszerző-énekesnő, PJ Harvey rövid románca inspirált. A 90-es évek közepe óta Angliában – Londonban, majd Brightonban – élő Nick Cave a 2000-es és a 2010-es éveket is nagyszerű lemezekkel abszolválta, és még arra is jutott ideje, hogy Grinderman néven karcos-garázsrockos mellékzenekart alakítson, hogy filmzenéket írjon (többek közt A préri urai, a Távol az emberektől és a Gyilkos nyomon című filmekhez), és hogy az És meglátá a szamár az Úrnak angyalát című 1989-es regénye után újabb könyvet írjon (Bunny Munro halála, 2009, Vér) vagy éppen interjúkötet készüljön vele (Hit, remény és vérontás), amely 2024-ben már magyarul is kapható. A 2016-os Skeleton Tree és az azt követő 2019-es Ghosteen pályafutása egyik csúcsteljesítménye, melynek különös, tragikus aurát kölcsönöz Arthur nevű egyik ikerfiának 2015-ben bekövetkezett tragikus halála.