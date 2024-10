Meghirdette Dóm téri programjait a Szegedi Szabadtéri Játékok Négy nagyszabású produkció várja a nézőket 2025-ben a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri játszóhelyén. Hazánk legnagyobb színpadára visszatérnek az Ezeregy éjszaka és a Rebecca musicalek, színpadra kerül A cigánybáró című operett, új, önálló produkcióként pedig a Fesztivál bemutatja A 3 testőr című musicalt. A kilencvenötödik évébe lépő Szegedi Szabadtéri Játékok jövőre is izgalmas előadásokkal várja a színház szerelmeseit. Mától kaphatók a belépők hazánk legnagyobb színházi játszóhelye, a Dóm tér 2025-ös előadásaira. Az 1000 négyzetméteres színpadon ezúttal négy páratlan zenés produkció előadásai várják a nézőket. Június 27-én a Szabadtéri Játékok nagyszabású meglepetéssel készül a hagyományos műfajok kedvelőinek: ifjabb Johann Strauss A cigánybáró című nagyoperettjét láthatja majd a 4000 férőhelyes nézőtér közönsége. A Magyar Állami Operaház színpompás, az 1700-as éveket felelevenítő látványvilággal megálmodott sikerprodukcióját, Strauss cigányzenét, keringőt, csárdást és operai fajsúlyú dallamokat elegyítő művét klasszikus kivitelben élvezhetik majd a látogatók a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas Szinetár Miklós rendezésében, aki az 1991-es Turandot óta először, 34 év után tér vissza rendezőként a Dóm térre.



Az elmúlt évadok közönségkedvencei is visszatérnek a napfény városába. Kicsik és nagyok ismét együtt dúdolhatják majd Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István Ezeregy éjszakájának feledhetetlen dalait, és szurkolhatnak a world musical Trokán Nóra, Bányai Kelemen Barna, Márkus Luca, Tasnádi Bence, Bori Réka, Stohl András és Mészáros Máté által megformált hőseinek. Az eredeti színrevitelben, Juronics Tamás rendezésében, Bujdosó Nóra látványvilágával csak ősbemutatója helyszínén, Szegeden látható produkció július 4-én, 5-én és 6-án várja a musicalrajongókat – a legkisebbektől a legnagyobbakig.



Ismét színre kerül a 2024-es évad kirobbanó közönségsikere, Michael Kunze és Sylvester Levay Rebecca című, magával sodró musicalremeke is. Béres Attila rendezésében, Gubik Petra, Dolhai Attila, Gallusz Nikolett, Janza Kata, Udvaros Dorottya, Szaszák Zsolt, Medveczky Balázs, Bálint Ádám és kiváló művésztársaik közreműködésével öt estére tér vissza a Rebecca. A Szabadtéri Játékok Horesnyi Balázs díszlet- és Madarász „Madár” János animációtervező jóvoltából a legkorszerűbb színpadtechnikai megoldásokat alkalmazó, rendkívüli látvánnyal bemutatott produkcióját július 18., 20., 25., 26. mellett 19-én is láthatják a nézők – az elővásárlási időszak alatt annyian csaptak le az elérhető jegyekre, hogy a Fesztivál egy ötödik alkalmat is beiktatott a gótikus musicalthrillerből.



A következő évadban egy újabb fordulatos musicalt is színpadra állít, önálló produkcióban, a Szegedi Szabadtéri Játékok. Öt estén át a bajtársiasság, a szerelem, az ármány és a kaland kerül a Dóm téri reflektorfénybe. Augusztus 8-án, 9-én, 10-én, 15-én és 16-án A 3 testőr című zenés darab varázsolja el a neves dalszerző testérpár, Rob Bolland és Ferdi Bolland dalaival és André Breedland izgalmas szövegkönyvével, a közönséget. A patinás Dóm téri színpad sokszínű, kiváló zenei élményekben gazdag, változatos történelmi korokat, meseszép helyszíneket megidéző színházi estéire online és személyesen is jegyet vásárolhatnak az érdeklődők. Szegeden a REÖK-ben található Fesztivál Jegyiroda, országszerte az Interticket irodái várják a kultúrakedvelőket – a világhálón pedig a Szabadtéri Játékok oldalán érhetők el az új évadra szóló belépők.



