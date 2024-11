Tengerentúli death metal hármas érkezik decemberben

Tengerentúli extrém metal csomaggal kínál túlnyomás elleni szelepet a karácsonyi készülődés / őrület közepén Concerto Music. December 12-én a több mint 30 éve működő amerikai death metal csapat, a Dying Fetus érkezik a Barba Negrába, egy generációval fiatalabb, de már hírhedt deathcore csapatok, vagyis a Chelsea Grin és a Despised Icon társaságában, a Vitriol nyitásával.

A John Gallagher énekes-gitáros alakította Dying Fetus 1991 óta állócsillaga a kompromisszummentes death metalnak. Jó ideje fiatalabb zenekaroknak mutatnak példát hangzásukkal, mely mindig is az extrém metal hangszerelés és a heavy hardcore groove közötti határvonalon mozgott. Egy késői klasszikusuk a Your Treachery Will Die with You.

Legutóbbi nagylemezük, a 2023-as Make Them Beg For Death már a kilencedik a sorban, és 6 év elteltével követte az előző albumot. „Az új lemez ott folytatja, ahol a Wrong One To Fuck With abbahagyta – mondta a dobos, Trey Williams. – Nem kell részt vennünk a technikás death metal fegyverkezési versenyében. Megvannak már a nagyágyúink, ezt már bizonyítottuk. Most már csak az a lényeg, hogy jó irányba célozzunk velük.” A nótákat ezúttal Baltimore-ban vették fel, régi producerük, Steve Wright (Future Islands) és Mark Lewis (Cannibal Corpse) hangmérnök közreműködésével.

Az új anyag szépen illeszkedik a zenekar katalógusához: szörnyeteg riffek, blast beatek, letaglózó dallamok és földrengető groove-ok jellemezték a Dying Fetus-t mindig is. Ugyanakkor a gyors, intenzív és megállíthatatlan fordulatokkal teli nóták a hallgatóság fiatalabb tagjait is érdeklik, amit az is mutat, hogy az elmúlt években olyan zenekarokkal turnéztak együtt, mint a The Black Dahlia Murder, a Suicide Silence és a Whitechapel.

John Gallagher így mesélt a csapat korai éveiről: „Olyanok voltunk, mint bármelyik másik zenekar: garázsban kezdtünk, sörözgettünk, hétvégi szórakozásként zenéltünk, és próbálgattuk a különböző erősítőket. A zenénkben összeolvasztottuk a kedvenc bandáink elemeit, mint a Suffocation, az Obituary, a Deicide és a Cannibal Corpse, valamint a Carcass kettős énekharmóniáit, és mindezt a sajátunkká tettük,… de a húzós lendületet, a groove-ot is megpróbáltuk beletenni a dalokba." – tette hozzá John, utalva arra, hogy már az elején figyeltek az olyan bandákra is, mint az Agnostic Front, a Madball és a Rage Against The Machine.

A Dying Fetus abban is nagy szerepet játszott, hogy a metal színtér levetkőzze a ’80-as évek exhibicionizmusát: bőrnadrág és szegecses szerkók helyett egyszerű pólókat és rövidnadrágokat viseltek, ami mára a death metal zenekarok esetében általánossá vált. A Throw Them In The Van friss videójában épp azt csinálják, amire a cím alapján számíthatunk: emberek pakolnak egy kisbuszba.

A turnén érkező Chelsea Grin szintén nem egy nyeretlen kétéves brigád: 2007-ben indultak Utah államból, Salt Lake City-ből. A deathcore csapat legújabb lemezei gyors egymásutánban érkeztek: a Suffer in Hell 2022-ben, a Suffer in Heaven pedig ’23-ban jelent meg. A két kiadvány nem csak a címében egészíti egészíti ki egymást, ugyanis az első az agresszió és a dallamosság keverékét kínálja, míg a második sötétebb, kísérletezőbb területekre kalandozik.

A zenekar a komplex produkcióra helyezte a hangsúlyt, rétegzett hangszereléssel és változatos vokálstílusokkal, amiben különösen a 2018-ban csatlakozott énekes, Tom Barber hozott sok újdonságot, kiemelve a Chelsea Grint a deathcore színtéren.