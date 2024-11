Izgalmas zenekarokat hoz idén a progmetal Mikulás Két évvel ezelőtti bemutatkozása után most önálló turnén, és friss lemezzel tér vissza Budapestre a Wheel: a progresszív metal csapatot ráadásul egy különleges izlandi avantgárd formáció, a Múr kíséri el az Analog Music Hallba, december 5-én. A Wheel egy helsinki bázisú, angol-finn progmetal zenekar, amit James Lascelles énekes-gitáros, Santeri Saksala dobos és Jussi Turunen szólógitáros alkot. Eredetileg afféle szabadidős tevékenységként indult 2015-ben, de aztán az urak egyre nagyobb ismertségre tettek szert: 2017 óta 3 EP-t és 3 nagylemezt adtak ki, melyek közül az idén májusi, Charismatic Leaders a legfrissebb. A Wheel albumról albumra alakítja zenei arcélét és megoldásait: legutóbb ebben Daniel Bergstrand és Fredrik Thordendal (Meshuggah) segítette őket produceri és hangmérnöki szerepben. A Forrester Savell által véglegesre kevert anyag a hármas eddigi legsúlyosabb alkotása. A kislemezként és klipként is megjelent, Empire című dalról James így mesélt: „Valószínűleg ez a leginkább metálos nóta, amit valaha írtam. Pokolian intenzív, már az elején nagyot rúg, és aztán nem ereszti el a hallgatót egészen a végéig. Santeri egészen hihetetlen dobosi teljesítményt tett bele, és élőben ez még a stúdiófelvételnél is nagyobbat fog szólni…” A dalszerző a hatalmas médiabirodalmakat, és azok társadalmi hatásait mutatja be az új lemezen. „Bizonyos fokig mindannyiunkat érint ez, még ha nem is ismerjük be. Az alapos átgondolást igénylő problémák is fekete-fehér módon vannak bemutatva, ahol az ellentétes véleményt sokszor nevetségessé teszik. A megosztó, dühítő témákat kerülik, és bár mindez nem új jelenség, de a modern média, az internet és a populista politikusok még markánsabbá teszik most. Ahogy a dalból is érezhető, ez eléggé dühít engem, úgyhogy igazán katartikus érzés volt mindezt zenével, és a színpadon is kiadni magamból.” – mondta el Lascelles. A 7 tételből álló, nagyjából 50 perces anyag limitált CD digipak, és 180 grammos, kinyitható borítós (gatefold) vinyl lemezen is megjelent, Lucas Mayer grafikáival. Az egyre keresettebb zenekar pályafutása során először lépett fel idén Ausztráliában és headlinerként az Államokban, Európába pedig most télen térnek vissza; Budapesten december 5-én játszanak az Analog Music Hallban. Az este kult státuszát erősen megdobja, hogy vendégként egy igen izgalmas izlandi zenekar, a Múr is fellép majd. A debütáló albumát a napokban, a Century Mediánál kiadó együttes atmoszférikus, egyben apokaliptikus hangulatú, kortárs metal zenét játszik, amiben a postrock és a progresszív metal jellemzői egyaránt visszaköszönnek, „Alcest” jeligére. A bemutatkozó kislemez és klip a Heimsslit, ami 11 könnyed percben teszi lehetővé az ismerkedést reykjaviki fiúkkal. A többit élőben, december 5-én az Analog Music Hallban. Jegyek még kaphatók! A CONCERTO Music bemutatja:

2024. december 5., csütörtök 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Wheel, Múr koncertek

Belépő: elővételben 8900 Ft, a koncert napján 9900 Ft

[2024.11.19.]