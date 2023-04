Hogy kerülnek a Katona József Színház színészei az épülő Budapest Parkba? A Budapest Park mindig is küldetésként tekintett arra, hogy a könnyűzenén túl a lehető legszínesebb művészeti ágazatokat is megmutassa közönségének. Ennek egy fontos mérföldköve az idén májusban a Mastercard támogatásával megrendezésre kerülő Csinibaba Táncdalfesztivál, ami egyben a Katona József Színház 40. születésnapja is. A színház és az élőzene furcsa, hibrid, de mindenképpen innovatív találkozási pontjában megvalósuló esemény lényege, hogy a Parkban sokszor megforduló énekesek és zenészek, illetve a Katona társulatának tagjai állnak majd közösen a színpadra. Az összefonódást még jobban erősíti most megjelent nyitó reklámfilmjük is, amelyben Jordán Adél, Ónódi Eszter, Elek Ferenc, Lengyel Benjámin és Tasnádi Bence a még javában épülő Parkban szavalnak dalszövegeket. Ez még önmagában talán nem is lenne meglepő, viszont a kisfilm két dologtól lesz igazán különleges. Egyrészt a Park még sosem engedte be a nézőket ennyire a kulisszák mögé, és meglepő módon a nyitás előtt nem a csillogó, fényekkel és hangokkal teli bulihelyszínt mutatják, hanem ténylegesen egy építkezési területet látunk. “A kisfilmhez egy olyan képi világot szerettem volna, ami abszolút karakter/emberközpontú, de közben szabadon, nem túl direkt, hanem inkább absztrakt módokon tudunk mozogni, használni és megmutatni az épülő Budapest Park tereit, ismerős zugait.” - mesélte el Vadas Géza, a kisfilm rendezője, aki a Rockstar Photographers csapatával dolgozott együtt. A másik különlegessége a videó középpontjában álló “vers” - ez ugyanis más-más (több mint 25 különböző) Budapest Parkos fellépő dalszövegét rejti, úgy, hogy nem csak rímel, de összességében egy egybefüggő, gondolatiságában is koherens költeményt kapunk. Fő üzenete az életigenlés, az elfogadás és a sokszínűség, és a vers “szerzője”, a Park lead ügynökségének (Abstract Group) egyik vezetője, Jakab Zsolt erről a következőképp mesél: “Szerintem ez a vers bizonyíték arra, hogy passzolunk egymáshoz akkor is, ha a stílusunk, a színünk, a beállítottságunk, az oldalaink meg minden ilyen külső dolgunk különbözik. Egy versben szólal meg Azahriah és az Alvin és a Mókusok, Beton.Hofi szavai rímelnek Lukács Laci gondolataira – ez működik. Ha rá mersz nézni arra, aki az ellentéted, ha szóba mersz állni vele, és meg mered hallgatni, rájössz, hogy passzoltok, mert a nap végén mindketten emberek vagytok. Egyszerűen csak emberek. “ A felvételek készítésénél szándékosan nem tartották szem előtt a hosszúságot - bár tisztában vannak vele, hogy a social mediában nehéz hosszabb időre lekötni a nézők figyelmét, bíznak abban, hogy a négyperces videóban mindenki megtalálja kedvenc dalszöveg sorát.



Jegyek



Budapest Park

Fotó: Rockstar Photographers [2023.04.20.] Megosztom: