Budapesten Mike Skinner legendás formációja, a The Streets

A The Streets több, mint 10 éve fejezte be pályafutását, Mike Skinner nagyszabású, The Darker The Shadow The Brighter The Light című zenei és filmes projektje azonban ismét életre hívta a legendás brit garage, hip-hip formációt. Sőt, koncertezés terén is újra aktívak, így június 22-én itt a lehetőség, hogy élőben is felpörögjünk Skinner semmihez sem fogható dalaira az Akvárium Klubban.

A The Streets 2011-ben búcsúzott el a közönségtől, hogy Mike Skinner egyéb projektjeire fókuszálhasson. Közel 10 évvel később azonban a korábban csak művésznévként használt The Darker The Shadow The Brighter The Light album és nagyjátékfilm újra életre hívta a 2000-es évek eleji, nagyhatású formációt. A The Streets 1994-ben alakult Birminghamben, noha első dalaik csak a 2000-es évek elején jelentek meg, köztük több is bekerült a brit Top40-es listákra és Nagy-Britannia egyik legjelentősebb hip-hop, garage és grime formációjaként tartják számon, különösen Skinner történetmesélő dalszövegei és az angol munkásosztályra jellemző „Cockney” akcentus miatt. Skinner a zenekar feloszlatása után végül 2017-ben élesztette fel a The Streets nevet, először a None of Use Are Getting Out of This Life Alive mixtape megjelentetésével, majd a zenekar hatodik stúdióalbumaként megjelenő The Darker The Shadow The Brighter The Light-tal tértek vissza 2023-ban.

A The Darker The Shadow The Brighter The Light egyben egy nagyjátékfilmet is takar, amely 7 évig készült és amelynek Skinner egyben rendezője, producere, írója, szerkesztője, zeneszerzője és főszereplője is. És természetesen a filmzene album szerzője is. Az egy őrült klubos estét megelevenítő mozgókép végig visz London éjszakai klubjain. Most erre az utazásra csatlakozhatunk hozzá a The Streets első budapesti koncertjén június 22-én, az Akvárium Klub NagyHalljában. A koncertre elsőként a regisztrált Live Nation tagok válthatnak jegyet február 19-én, 10 órától, a teljes körű jegyértékesítés pedig 21-én 10 órakor indul a www.livenation.hu, a és www.funcode.hu oldalakon.

[2025.02.19.]