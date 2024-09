Hatalmas játéktér és fantázia - a Bilderbuch saját koncerttel tér vissza Budapestre A Bilderbuch nyitott a Carson Coma teltházas koncertje előtt a Budapest Parkban, most pedig önálló koncerttel hozzák el Softpower-re keresztelt turnéjukat Budapestre is, hogy kísérletező, színes, bátor zenéjükkel a Dürer Kert közönségét is megtáncoltassák május 13-án. A rockzene halott? Ezzel a zenekarral semmiképp. Senki sem gondolta újra és tálalta a rockzenét az elmúlt tíz évben olyan radikálisan, mint a Bilderbuch. Miután a zenekar eredetileg 2005-ben iskolai zenekarként indult, az évek során folyamatosan alakult, egészen 2012-ig, amikor is megtalálta jelenlegi felállását Maurice Ernst énekessel és gitárossal, Michael Krammer gitárossal, Peter Horazdovsky basszusgitárossal és Philipp Scheibl dobossal. A „SCHICK SCHOCK” és a „Magic Life” című albumokkal a Bilderbuch aztán dekonstruálta korábbi indie rock jellegét azáltal, hogy az RnB-t, a hip-hopot és a generációjuk hangzatos témáit egy zseniálisan laza dadaista esztétikába integrálta. Innentől kezdve a határ a csillagos ég volt. A Bilderbuch hatalmas játékteret teremtett magának a kísérletezéshez, amelyet aztán az elkövetkező években minden elképzelhető irányban felfedeztek. A „mea culpa” és a „ Vernissage My Heart” című digitális dupla kiadvánnyal a Bilderbuch a lágy pszichedelikus soult és az art popot integrálta, míg a mostani albumon , „Gelb ist das Feld” (Sárga a mező) a hetvenes évek rockjához hasonló zenének hódolnak. Napjainkban ez a zenekar képes az összes fent említett stílus megszólaltatására, és még sok-sok másra is (és akkor még nem is említettük a diszkót vagy a two-stepet), majd fáradhatatlanul kombinálja őket a zenekar egyedi pop-érzékével és jellegzetes hangzásával. Végül is, a nap végén minden, amit csinálnak, elsősorban és mindenekelőtt: Bilderbuch. Ez persze nagyban köszönhető Maurice Ernst szövegeinek, amelyeket a „Der Spiegel” egyszer úgy jellemzett, hogy „váltakoznak a korszellem aforizmái, a dada és a kockás póz között”. Nincs még egy olyan zenekar, amely ehhez fogható lenne, sem a német nyelvterületen belül, sem azon kívül. A Bilderbuch a digitális térbe is sikeresen átvitte a zenekar koncepcióját, mint baráti bandát, extravaganciával, csillogással és véget nem érő inspirációval. És amikor azt hisszük, hogy éppen csak megfejtettük őket, máris valahol egészen máshol járnak - mint a Bilderbuch aktuális „Softpower” című EP-jének pszichedéliájával vagy az új „Bluezone” című kislemez hiperesztétikus 'Menschmaschine' popjával. Minden új Bilderbuch-kiadványon igazából csak egy dolog van: slágerek. Ezt pedig mi is megtapasztalhatjuk a zenekar budapesti koncertjén május 13-án, a Dürer Kertben. Jegyek [2024.09.27.] Megosztom: