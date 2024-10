A Hooverphonic ikonikus albumával érkezik Budapestre

A Hooverphonic talán leghíresebb lemeze, a The Magnificent Tree jövőre ünnepli 25. születésnapját, a lemez köré épülő turnéval pedig Budapestre is visszatérnek, így 2025. április 6-án a Dürer Kertben csendülnek fel az album olyan legendás slágerei, mint a Mad About You, a Vinegar & Salt vagy éppen az Out of Sight. A turnén a zenekarhoz egy vonós négyes is csatlakozik.

A Hooverphonic 1995-ben alakult Belgiumban, stílusuk a kezdetektől fogva eklektikus és sokszínű volt, pop, rock és elektronikus zenei elemeket is vegyítve hangzásukba. Az együttest eredetileg Alex Callier, Raymond Geerts és Liesje Sadonius alapította, hozzájuk csatlakozott később az akkor csak 18 éves Geike Arnaert énekesnő. Mire 2000-ben harmadik stúdióalbumukként megjelent a The Magnificent Tree, a zenekar már több elismert is begyűjtött egyedi stílusának és kísértetiesen szép kompozícióinak köszönhetően. Debütáló albumuk, a New Stereophonic Sound Spectacular bemutatta a közönségnek álomszerű trip-hop hangzásukat és a kritikusok elismerését is kivívta, az azt követő Blue Wonder Power Milk buja hangszerelésével és cinematikus hangzásvilágával pedig tovább erősítette hírnevüket. Az olyan számoknak köszönhetően, mint a Club Montepulciano és a This Strange Effect bebizonyították, hogy atmoszférikus, melankolikus zenéjükre remekül rezonál a közönség is.

Ugyanakkor a The Magnificent Tree volt az a lemez, amely meghozta számukra az áttörést nemzetközi szinten is. A 2000-ben megjelent albumon olyan slágerek szerepeltek, mint a Mad About You és a Vinegar & Salt, amelyeket a mainstream is felkapott, ennek köszönhetően pedig a zenekar megszilárdította pozícióját a zeneiparban. Geike Arnaert éteri énekével a középpontban a The Magnificent Tree egy jelentős mérföldkővé vált a Hooverphonic karrierje során, bemutatva dalszerzői tehetségüket és hangzásbeli fejlődésüket. Az album a trip-hopot a pop érzékenységével keverte, különleges hangszerelésével világszerte lenyűgözte a közönséget.

Összeségében is igaz, hogy a Hooverphonic zenei útját, amely a The Magnificent Tree-hez vezetett, az innováció, a művészi fejlődés és az alternatív és elektronikus zene határainak feszegetése iránti elkötelezettség jellemezte. Az album időtlen klasszikusá vált, megtestesítve a zenekar jellegzetes stílusát és megalapozva az elkövetkező évek további sikereit. A Hooverphonic pedig azóta is aktívan turnézó és alkotó zenekar, noha a felállás az idők során többször változott, kiválása után, 2020-ban Geike Arnaert visszatért a zenekar élére, így ismét az ő hangján szólalnak meg a dalok. Így volt ez már a zenekar legutóbbi 2022-es budapesti fellépésén is, most pedig a 25 éves The Magnificent Tree ikonikus dalai csendülnek majd fel április 6-án a Dürer Kertben, ráadásul az együttessel tart egy vonósnégyes is, hogy még különlegesebb legyen az este.

[2024.10.19.]