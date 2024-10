A Klangphonics az Akvárium Klubba is elhozza új lemezét A Klangphonics vírusszerűen tűnt fel a közösségi médiában, zenéjük az élő hangszerek és az elektronikus zene utánozhatatlan elegyéből születik, ezzel pedig hamar a színtér kiemelkedő szereplőjévé váltak. A zenekar Perfect Opposure című debütáló albumával a zsebében eddigi legnagyobb turnéjára indul, amely során az Akvárium Klub NagyHalljában is felizzik majd a táncparkett március 6-án. A Klangphonics tagjai, Maxl, Ben és Markus 2017-ben ismerkedtek meg, mindannyian Németországban tanultak zenét. A három srác apránként újradefiniálta az élő elektronikus zenei hangzást, létrehozva a Klangphonics-t, amely elmossa a hagyományos határokat az élő zenekar, a DJ és a producer között. Debütáló kislemezüket 2021-ben jelentették meg Songs to Try címen. Az EP milliónyi lejátszást generált számukra Spotify-on, mindezt pedig csakis önmaguknak köszönhették. A Klangphonics ugyanis a kezdetektől függetlenként mindent maga intézett, a közösségi médiát is beleértve, ahol több milliónyi követőt gyűjtöttek össze a legfontosabb platformokon köszönhetően kreatív vírusmarketingjüknek. ,,Nem akartunk egy helyben ülni és arra várni, hogy a dolgok maguktól megtörténjenek vagy hogy jöjjön a varázslatos áttörés” – mondja Markus. A zenekar ezt követően teltházas európai turnét adott 2022-ben és 2023-ban, melyek állomásait főként szintén önállóan szervezték, promoter, ügynökség vagy kiadó bevonása nélkül. 2024 egy izgalmas új fejezetet jelent a Klangphonics számára debütáló, Perfect Opposure című albumuk megjelenésével. A lemezen szereplő dalok új hangzásvilágot hoznak a zenekar életébe, egy finomabb, pop ihletésű produkciót, megtartva a techno és house hatásokat, amelyek olyan magával ragadóvá teszik őket élőben. A csapat 2025-re eddigi legnagyobb európai és első észak-amerikai turnéját jelentette be, egy gondosan előkészített AV show-t, amelynek mi is szem – és fültanúi lehetünk 2025. március 6-án, az Akvárium Klubban. Jegyek [2024.10.19.] Megosztom: