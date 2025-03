Litkai Gergely: Burn Out Baby - A hatékony vezetés hat szabálya A 2024-ben megújult Átrium, a Delta Produkció és a Dumaszínház együttműködésében bemutatja Litkai Gergely: Burn Out Baby – A hatékony vezetés hat szabálya című darabját, amely Ónodi Eszter első önálló estjeként debütál. A siker titka? Vagy inkább ára? Egy kiégett felsővezető lép reflektorfénybe, hogy megossza a hatékony vezetés hat szabályát, de a motivációs tréning gyorsan abszurd vallomássá válik. Önbizalomtuning helyett önirónia, inspiráló életvezetési tanácsok helyett groteszk szatíra veszi kezdetét miközben a nézők egy olyan világba kapnak betekintést, amely egyszerre lehet ismerős és rémisztően abszurd. A történet egy motivációs előadásként indul, de hamar kiderül, hogy a főhős élete maga a nagyvállalati tragikomédia. A Litkai Gergely által írt szöveg pengeéles humorral és fájóan pontos társadalomkritikaként mutatja meg, mi minden rejtőzhet a sikeres emberek mosolya mögött. Ónodi Eszter a többszörösen elismert, valamint az év női menedzserének is megválasztott felsővezető, Dr. Benczés Ágnes Judit, phD, MBA, coach bőrébe bújva évtizedes tapasztalatát latba vetve most őszintén és hitelesen válaszol a következő kérdésekre: Mi mozgat egy szervezetet? Mitől leszünk hitelesek? Miért felesleges a bizalom? Miért fontos az önzés? Létezik-e a munka és magánélet egyensúlya? Miért jobb sokszor a munka, mint a család? Hogyan őrizzük meg integritásunkat ellenséges környezetben? Képzelt dolog-e a kiégés? Valóban alkalmatlan-e a Z-generáció a munkavégzésre? Ha már meguntad a rengeteg, mindenhol hallható, sokszor elcsépelt frázisokat, akkor itt a helyed! Ágnes előadása után ugyanis garantáltan nem ilyen elhasznált gondolatokkal térhetsz haza vagy vissza a munkahelyedre. ALKOTÓK:

Szövegkönyv: Litkai Gergely: Burn Out Baby – A hatékony vezetés hat szabálya

Dr. Benczés Ágnes Judit: Ónodi Eszter

Rendező: Kiss-Végh Emőke

Rendezőasszisztens: Szőnyi Franciska

Jelmez: Füzes Eszter

Fotó: Gordon Eszter

Grafika: Pintér Csilla

Producerek: Delta Produkció és Dumaszínház

Bemutató: 2025. április 14. 19:00 Átrium