Swallow The Sun: finn metal hármas élén érkeznek áprilisban Április 20-án este ismét Budapesten láthatjuk a Swallow The Sun zenekart. A több mint két évtizede működő finn death-doom csapat tavaly őszi, formabontó tematikájú nagylemezét, a Shiningot mutatja be a Barba Negrában, a Before The Dawn és a Stam1na koncertje után. A Swallow The Sun dallamait 2000 óta formálja a kétségbeesés, a szépség és a szívfájdalom ötvözete, ami a melankolikus zene zászlóvivőivé emelte a kétszeres finn Grammy-díjra (Emma-gaala) jelölt együttest. A Jyväskylä városában alapított ötösfogat több mint 10 millió YouTube-megtekintést és több mint 50 millió Spotify-lejátszást tudhat magáénak, és világszerte mintegy 900 koncertet adott. A tavaly őszi friss lemez, a Shining pedig a zenekar első lépése volt egy ismeretlen, új irány felé. A Shining nemcsak a dalok szépsége és ereje miatt különleges album, hanem azért is, mert ezúttal a zenekar valami újat keresett: valami fényeset, ami új dimenziókba repítheti őket. Az album az emberi tapasztalás mély kettősségét testesíti meg, a létezéssel járó nehézségeket tárja fel, szembeállítva az egyénekben rejlő szépséget és tisztaságot azzal az átalakulással, amely akkor következik be, amikor másokkal együtt vagyunk. Eközben a mélyen gyökerező, élettől való félelemmel is foglalkozik, azzal, hogy hogyan válhat a melankólia lassan istenünkké. Emellett Shining a Swallow The Sun szakmai büszkeségét és ellenállóképességét jelképezi, bemutatva eddigi legfényesebb és legerősebb munkájukat. A Matti Honkonen basszusgitáros által csak a „death doom Fekete Albuma”-ként aposztrofált lemez felvételeit Dan Lancaster kétszeres Grammy-jelölt producer (Bring Me The Horizon, Muse, Don Broco, Blink 182, Enter Shikari stb.) koordinálta, a maszterelést Tony Lindgren végezte a Fascination Street Studiosban, a lemezborítót pedig Rami Mursula készítette. A Shining 2025 márciusában elnyerte az év metállemeze díjat a finn Grammy-díjátadón (Emma-gaala). Nyitózenekarként a Stam1na érkezik: az öttagú finn metal csapatot pár éve az Insomnium előtt is láthattuk már. Az 1996 óta zakatoló csapat az északi ország heavy metal színterének egyik legismertebb képviselője, 10 nagylemezzel és olyan szélvészgyors nótákkal, mint a Muistipalatsi. A CONCERTO Music bemutatja: Shining Over Europe Tour

2025. április 20., vasárnap 19 óra

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Swallow The Sun, Before The Dawn, Stam1na koncertek

