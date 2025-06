6,5 millió forintot eredményezett a példátlan szakmai összefogás Nyolcadik alkalommal rendezte meg jótékonysági előadását a Színházi Dolgozók Szakszervezete. A június 19-ei gálaesten húsz hazai teátrum száznál több művésze lépett színpadra a Vígszínházban, de reflektorfénybe álltak a háttérszakmák képviselői is. A jegyértékesítéséből befolyt 6,5 millió forintból a szakszervezet Segítsünk Alapítványa nyújt szociális támogatást színházi háttérdolgozók számára. A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) idén nyáron is megrendezte jótékonysági gálaestjét a szakmabeli, nehéz helyzetbe került, egészségi állapotuk következtében rászoruló kollégák megsegítésére. Az eseménynek a Vígszínház adott otthont, amit Rudolf Péter igazgató térítésmentesen engedett át a legnagyobb szakmai érdekvédelmi szervezetnek. Az esten közreműködő művészek honorárium nélkül vállalták a fellépést kollégáikért, és a rendezvényt befogadó színház a teljes jegybevételt átutalta a Segítsünk Alapítvány számlájára. Színpadra álltak híres szülők híres gyermekeikkel együtt, művészházaspárok, színházigazgatók is. Három város 40 művésze keltette életre a Grundot védő gittegyletieket, és az ország összes Padlásának Rádiósa is egyszerre énekelt a színpadon. Először volt látható operaprodukció artisták közreműködésével, és akadtak olyan, az ország két szegletéből érkezett művészek is, akik éppen csak a duettjük előtt mutatkoztak be egymásnak. A közönség prózai és zenés szerepekből ismert művészeket, de még súgást és öltöztetést is láthatott a színpadon. Az est keretében a MASZK Országos Színészegyesület is átadta szakmai elismeréseit, a pályakezdőknek címzett Soós Imre-díjat és az életművet méltató Gobbi Hilda-díjat. A 2025. június 19-ei gála jegyértékesítéséből befolyt nettó (vagyis az áfa és a jegyértékesítési jutalék levonása után maradó) összeg: 6.516.918 Ft. A bevételből a SzíDoSz a nem előadóművész tagjainak nyújt szociális segélyt. Savanyu Gergely, a SzíDoSz elnöke a gálán elmondott nyitóbeszédében úgy fogalmazott, hogy a rendezvény fontos híd szerepet tölt be. Az ilyen események alkalmával látszik igazán, hogy a sokszor töredezettnek tűnő színházi szakma egységes és összefogásra képes. A telt házas eseményen a testvér-szakszervezetek és társszervezetek képviselőin túl részt vett – Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter képviseletében – Novák Irén, a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár is. A gála fővédnöke Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere volt. A befolyt összegből csaknem 50 rászoruló színházi háttérdolgozó egyszeri gyorssegélyezését tudja ellátni a SzíDoSz alapítványa. Ilyen segély adható például a munkát nehezítő, így akár jövedelemvesztéssel járó, hirtelen fellépő egészségügyi problémák, közvetlen családtag elhalálozása, gyermekszületés esetén, vagy olyankor, amikor a segélyezett önhibáján kívül kerül nehéz szociális helyzetbe. Az ilyen típusú támogatás igénylése esetében a kérelmezőnek írásos dokumentumokkal kell alátámasztania kérelmét. Sajnos megállapíthattuk, hogy az indokolt igények száma majdnem háromszorosa annak, amit a szakszervezet a most befolyt pénzből szétosztani tud. Az elmúlt évtizedek elmaradt béremelései komoly gondot jelentenek a szektorban dolgozóknak, hiszen a színházi területen foglalkoztatottak átlagbére jóval a medián átlagkereset alatt van. A Színházi Dolgozók Szakszervezete a terület legnagyobb munkavállalói érdekvédelmi szervezete. A szakmai tömörülés a szakpolitikai tevékenység, munkajogi segítség, közéleti szerepvállalás és művészeti teljesítmények díjazása mellett kiemelt figyelmet fordít a segélyezésre. Tagjai számára szociális védőhálót is nyújt. A Szakszervezet célja, hogy e tevékenységéhez minél több erőforrást nyisson meg és minél több dolgozó számára nyújtson támogatást. Fotó: Gordon Eszter [2025.06.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel ajánlat hangszer [2025.06.21.]

