Egy est, ahol újra megszólal Kőváry Péter öröksége

Emlékkoncert Kőváry Péter tiszteletére. Zenésztársak és barátok összjátéka a Muzikumban

 

 

Októberben lett volna 53 éves Kőváry Péter (1972–2022). Péter neve a hazai könnyűzene szinte minden területén jelen volt, a Neo, a Royal Rebels, a Stoned és a The Rag Doll frontembereként, valamint nemzetközi hírnévig jutó DJ-producerként is meghatározó alakja volt a színtérnek. Többszörös Fonogram-díjasként, konstruktív eklekticizmusa révén a klasszikus és hard rock, a funk és az elektronikus zene területén is maradandót alkotott, miközben folyamatosan támogatta pályatársait és a fiatal tehetségeket.

November 1-jén, szombaton este a Muzikum Klub & Bisztróban zenésztársai és barátai gyűlnek össze, hogy két órán keresztül idézzék meg Peti dalait és emlékét. A fellépők között ott lesz:

  • Kőváry Zoli és a The Trousers, amelynek több dalában Péter társszerzőként működött közre,

  • a legendás Neo Milkovics Mátyással és Hodosi Enikővel,

  • a Royal Rebels, Peti utolsó zenekara, melynek frontemberi pozícióját barátja, Körmendi Roland (Lead Zeppelin, Heep Freedom) tölti be,

  • a Rolling Stones-tribute Stoned, amelynek Peti sokáig énekese volt,

  • valamint jóbarátja, Gábor Andris (Bigfoot Preston, Ozone Mama).

A koncertek előtt, az átszerelések alatt Kőváry Dani (DJ Constant K), Peti fia szolgáltatja a zenét.

Jegyek kaphatók a helyszínen hétköznapokon 15–21 óráig (készpénzes fizetéssel), valamint a TIXA rendszerében. Az elővételi jegyek (3500 HUF) az adott koncert előtti napig válthatók, a koncert napján már csak teljes árú jegyek (4000 FT) érhetők el.

JEGYEK:
https://www.tixa.hu/kovary-peter-emlekest-20251101
ESEMÉNY:
https://fb.me/e/5cPqIfZIi

[2025.11.01.]

