János vitéz 150 - jubileumot ünnepelt a Déryné Társulat

Már több mint 26 000 néző láthatta Petőfi Sándor klasszikusát a Déryné Társulat előadásában.

A Déryné Társulat életében kiemelkedő jelentőségű a 150. János vitéz, hiszen ezzel az előadással indult útjára a társulat, és azóta is magában hordozza a program esszenciáját: Színház mindenkinek! A fóti ünneplés ennek megható és méltó állomása volt.

November 18-án különleges mérföldkőhöz érkezett a Déryné Társulat: Fóton, a Vörösmarty Művelődési Házban tartották meg a János vitéz című produkció 150. jubileumi előadását. Az ünnepen fóti és környékbeli iskolák diákjai vettek részt.

Az elmúlt évek során a produkció az ország számos pontjára eljutott, a Déryné Társulat egyik legsikeresebb, legtöbbet játszott előadásává vált. A 2025/2026-os évadtól a darab megújult szereposztásban látható, amely friss energiákkal gazdagította az ismert történetet.

A jubileum alkalmából a társulat tortával ünnepelte a 150. előadást, valamint meglepetés ajándékkal is készült a közönségnek.

A Déryné Program igazgatója, Kis Domonkos Márk a következő szavakkal köszöntötte a 150. jubileumi előadás közönségét: „150. alkalommal játszottuk itt Fóton. Ez a 100. helyszíne az előadásnak, valamint már több mint 26 ezer néző látta a produkciót. Azt gondolom, hogy ez a számokon túlmutat. 26 ezer szempár csillogott és nézhette az előadást, 26 ezer gyereknél és felnőttnél hagyott maradandó élményt. Úgy látom, hogy a mai előadáson is így volt, fantasztikusan élvezték, együtt éltek az egész előadással. A kollégáimnak is köszönöm, hogy 150 alkalom után is ugyanazzal az elánnal és lelkesedéssel lépnek színpadra.”

A Déryné Program továbbra is elkötelezetten dolgozik azon, hogy minőségi színházi élményeket vigyen el olyan közösségekhez is, amelyek ritkábban találkozhatnak színházzal. A fóti jubileumi előadás ennek a küldetésnek megható, emlékezetes állomása volt.

Színház mindenkinek!

[2025.11.27.]