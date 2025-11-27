A családon belüli erőszak transzgenerációs traumáját dolgozza fel a Láthatáron Csoport a Szkénében

A tiszazugi méregkeverő asszonyok tragédiája és öröksége aktuálisabb, mint valaha. A több idősíkon játszódó ZUG című dráma valódi, bántalmazott nők történeteit dolgozza fel, a NANE valós interjúi alapján.

Az ENSZ tavalyi jelentése szerint minden tizedik percben meghal egy nő családon belüli erőszak következtében. A magyar történelemben létezett egy olyan, máig hírhedt és vitatott eset, amikor asszonyok nem hagyták tovább bántalmazni magukat: a tiszazugi méregkeverő asszonyok több száz erőszakos férjet öltek meg az 1910-es és 1920-as években. Ezt a történelmileg és társadalmilag kiemelten fontos időszakot dolgozza fel a Láthatáron Csoport legújabb bemutatója, a ZUG.

A ZUG egy olyan tér, ahol egyszerre vágyunk biztonságra, mégis elnyel bennünket a félelem, az indulat és a kiszolgáltatottság. A produkció központi kérdése: Mitől félünk

jobban? A sötétben maradástól, vagy attól, ha kilépünk a fényre?

Az előadás a tiszazugi méregkeverők tragédiáját vizsgálja több idősíkon keresztül – történelmi és kortárs nézőpontból –, fókuszában a nők cselekvési lehetőségeivel, láthatóságával, erőforrásaival és azokkal a társadalmi mintázatokkal, amelyek máig jelen vannak.

A ZUG nem csupán előadás, hanem társadalmi reflexió, amely érzékenyen állítja középpontba a női kiszolgáltatottság, hatalom, család, biztonság és túlélés kérdéseit. A produkció a NANE szakembereinek közreműködésével, bántalmazott nőkkel készített interjúk és dokumentumforrások bevonásával jött létre, párhuzamot vonva múlt és jelen között.

Bemutató és alkotók

Bemutató: 2025. december 12., Szkéné Színház

További előadás: 2025. december 13.

A szöveg alapjai:

Korda Bonifác: Tiszazug című drámája,

Móricz Zsigmond: Tiszazugi méregkeverők című írása,

valamint Bazsó Adrienn családon belüli erőszak-túlélőkkel készített interjúi.

Szerkesztette és rendezte: Widder Kristóf

Látványtervező: Kupás Anna

Szereplők / alkotók: Balogh Orsolya, Feuer Yvette

Zenei válogatás: Widder Kristóf

Az interjúsorozat a Culture Moves Europe program keretei között készült.

[2025.11.27.]