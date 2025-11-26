A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába

Javában dübörög a finn Battle Beast 35 állomásos európai turnéja, a körút pedig hamarosan Budapestet is érinti. A német Dominum és a svéd Majestica zenekarokkal megerősített karaván december másodikán érkezik a Barba Negrába.

Hat nagylemezzel, több mint 300 millió streammel és négy egymást követő #1 lemezzel a háta mögött a zenekar közel két évtizede hódítja meg a metalszíntért. Most - erősebben mint valaha - a BATTLE BEAST készen áll arra, hogy minden eddiginél monumentálisabb show-ját szabadítsa a közönségére!



A Battle Beast Steelbound lemeze október 17-én jelent meg a Nuclear Blast égisze alatt, a Watch The Sky Fall dalhoz készült klip pedig éppen a napokban debütált.

BATTLE BEAST

Vendégek:

Dominum

Majestica

2025.12.02.

Barba Negra Red Stage

Kapunyitás: 18:00

[2025.11.26.]