2025. november 26. | szerda | Virág nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Bestiális este a Barba Negrában
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
KREATOR: kislemez premier, új album, turné és budapesti mega koncert a kanyarban! 
Infected Rain Butcher Babies co-headliner turné érkezik Budapestre!
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Roses Of Thieves dalpremier: Hymn Of Hell - Előrendelhető az új nagylemez!
Unprocessed és Textures a Jinjer vendégeként érkeznek februárban Budapestre 
Headliner turnéval és masszív vendégekkel érkezik márciusban a KATAKLYSM
HEIDENFEST 2026: jön a Korpiklaani, Finntroll, Heidevolk, Trollfest, The Dread Crew of Oddwood
Kapcsolatok
H-music
Battle Beast

A Battle Beast december elején érkezik a Barba Negrába

Javában dübörög a finn Battle Beast 35 állomásos európai turnéja, a körút pedig hamarosan Budapestet is érinti. A német Dominum és a svéd Majestica zenekarokkal megerősített karaván december másodikán érkezik a Barba Negrába.

Hat nagylemezzel, több mint 300 millió streammel és négy egymást követő #1 lemezzel a háta mögött a zenekar közel két évtizede hódítja meg a metalszíntért. Most - erősebben mint valaha - a BATTLE BEAST készen áll arra, hogy minden eddiginél monumentálisabb show-ját szabadítsa a közönségére!

A Battle Beast Steelbound lemeze október 17-én jelent meg a Nuclear Blast égisze alatt, a Watch The Sky Fall dalhoz készült klip pedig éppen a napokban debütált. 

 A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:
BATTLE BEAST
Vendégek:
Dominum
Majestica
2025.12.02.
Barba Negra Red Stage
Kapunyitás: 18:00

Jegyek

[2025.11.26.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Rolling Stones tribute est élőkoncerttel és koncertfilmmel a Lurdy Moziban
„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
Megnyílt a szeretet-kikötő: Kiss Kamilka elindította saját énekstúdióját
Bakancslista és világvége: a Körforgó új klipje az életre buzdít
"Ma már a dobolás kicsit átment egyfajta gladiátorharcba."
Új fejezet kezdődik: Charlie Puth visszatér a gyökerekhez
Dívák estje  - a Nő ünnepe a MüPában
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Rúdon táncolva az önelfogadás felé - különleges előadásra készül a Liliom Produkció
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
Parkway Drive: most szombaton játszanak az MVM Dome-ban!
Jason Donovan 36 év után újra Budapesten
Fontos tudnivalók a Sziget bérletekről
Szabó Győző átviszi az embereket az álomvilágba 
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Veritas Hungarica címmel megjelent a Hungarica új nagylemeze
Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló
Roses Of Thieves dalpremier: Hymn Of Hell - Előrendelhető az új nagylemez!
50 éves dalt ünnepelni jön Budapestre a Nazareth
Guba Gábor: A Harlem Gospel Choir fellépése egy spirituális, érzelmi és közösségi utazás

Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Október 25-én visszatért Budapestre...

Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
Október 20-án újra ellátogatott hozzánk...
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk 
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
beszámolók még