Újabb énekes esett ki az X-faktorból november 29-én

Farkas Ancsi búcsúzott az X-Faktortól

Az X-Faktor 2025-ös évadának Elődöntőjében, a versenyzőknek két produkcióval kellett bizonyítaniuk a Finálé előtt. A továbbjutást jelképező két székért pedig hatalmas harc folyt. Végül Farkas Ancsi számára véget ért az X-Faktor.

Az X-Faktor 2025-ös évadának versenyzői, a negyedik élő showban egy sztárduettel és egy egyéni produkcióval léptek a közönség és a mentorok elé. A nézők már az adás elejétől szavazhattak kedvenceikre az rtl.hu applikáción, a szavazas.rtl.hu oldalon és emelt díjas hívással. Miután egy versenyző mindkét dalát előadta, a mentorok döntöttek arról, kaphat-e továbbjutást jelentő széket.

Amikor már mindkét szék foglalt volt, akkor az adás elejétől addig beérkezett szavazatok alapján dőlt el, hogy ki maradjon ülve. Végül a továbbjutást jelentő székekről Belano és Varga Imi jutott tovább.

A másik 2 döntős sorsáról pedig a nézők dönthettek a szavazataikkal. Így a továbbjutók táborához még csatlakozott Tonix Honix.

[2025.11.30.]