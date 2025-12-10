Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk

November 29-én Kékkői Zalán adott nekünk egy fergeteges koncertet, családias hangulatban, zenésztársaival az Analog Music Hall színpadán.

Zalánt ismerjük (remélem mindenki, a stílus kedvelői közül országosan), több, mint két évtizede jelentős mérföldkőnek számít a magyar szóló gitárosok nevei között. Ákosnál megismertük, megszerettük, és azóta is követjük töretlenül számtalan zenekarban és szóló pályáján egyaránt.

Ha van valaki a magyar gitárosok között, aki nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét, akkor egyikük Zalán Magyarország top három gitárosa közé sorolom. Ha becsukjátok a szemeteket, mintha nem tudnátok kinek a lemezét pattintjátok be, és úgy hallgatjátok a szóló instrumentális albumait, simán elfér bármelyik dala bármelyik amerikai „gitárhős” albumán.

Kékkői Zalán koncert képekben - klikk a fotóra



No de térjünk vissza az estéhez. Fél nyolckor kezdődött az örömzenélés. Zenésztársai, vendégei Zalánnak: Dandó Zoli, Borlai Gergő, Zombori Atus, Kaszás Péter, Takács Roland Adrián.

Zalánnak kettő instrumentális szóló lemeze jelent meg eddig, 2021-ben (My world, my dream) az első, 2024-ben (NOAI) a második.

Nagyjából fele-fele arányban hozott nekünk dalokat a két lemezről, reggelig elhallgattam volna legszívesebben. Első lemezről a kedvenc dalaim a Shelter, Carfight, The smile on your face, ezek közül is játszott nekünk.

A tavalyi lemeze a mesterséges intelligencia hátrányaira hívja fel a figyelmet első sorban a zenében „NOAI”, hiszen jó dolog ugyan a technika fejlődése, de csak ésszel szabad használni.

A zenében éppen az emberi érzelmek kiteljesedése és széles skálája a lényeg, amit egy gép, vagy program, akármennyire is precíz, nem tud megadni, mert nincs benne lélek.

Zalán pedig tényleg öröm zenél. „Mosolyalbum” a srác. Elképesztő vidám hangulatban telt az este, minden dalt egy személyes történettel vezetett fel, mindeközben zenésztársai, barátai élcelődése, humorizálása sem maradt el, amit jól vett Zalán is, mi is, néhol már vinnyogtunk a röhögéstől a dalok között, hogy utána kellő komolysággal és profizmussal forduljanak rá a következő dalra.

A koncert első felében a lassabb, líraibb tételek kerültek előtérbe, majd a második szakaszban megérkezett Borlai Gergő is a dobok mögé, hogy szétpüfölje őket.

Instrumentális gitár-dob szeánsz vette kezdetét olyan lendülettel, hogy kapkodtuk a fejünket.

Zalán gitárszólói elképesztőek, rajta kívül ilyen gyorsan gitározni csak Kotzen, Vai, Malmsteen, és Petrucci tud. Szebbnél szebb gitárok kerültek elő a tarsolyból.

Koncert közepén gyertyát gyújtott Zalán mindannyiunk „sebeinek” enyhítésére, amik fényében a következő pár tétel szólt. Itt jegyezném meg, hogy a „hangos csendeket” is imádtam, a megfelelő daloknál, amik értő közönség füleire találtak.

Ne feledkezzünk meg a többiekről sem.

Borlai Gergő elképesztő dobszólóit, Dandó Zoli multi talentum gitárjátékát, Zombori Atus dob lendületes dob párbajait, Takács Roland Adrián basszusgitár, harmincszor biztos felszántotta a színpadot a koncert alatt.

Elképesztő hangulatú, családias este részesei lehettünk Zalánnal. Reméljük, megtartja jó szokását és még sok szóló koncertet ad nekünk a jövőben is.

Köszönjük ezt a csodás estét Kékkői Zalánnak!

Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri

