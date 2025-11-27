2025. november 27. | csütörtök | Virgil nevenapja
 
Veres 1 Színház, Veresegyház

Lelki élet a hajlakkok között - visszatér az Acélmagnóliák

Hat nő, egy fodrászat és minden, ami a dauer mögött van. A Covid-járvány idején mutatta be a Veres 1 Színház az Acélmagnóliákat. A nyolcvanas évek nagy sikerű filmjének színpadi adaptációja november végétől ismét látható.

Truvy fodrászüzlete a helybéli középosztály hölgyeinek szellemi agorája, ahol Emily, Shelby, Anelle, Clairee és Valery minden héten összegyűlnek. Látszólag pletykabörze, ami mégis inkább a barátság és az összetartozás színhelye.

A Julia Roberts, Sally Field, Dolly Parton és Shirley MacLaine főszereplésével készült film anyaga kultikussá vált színpadi formában is. Robert Harling műve új szereposztásban látható ismét a Veres 1 Színház repertoárján, a hölgyeket Fésűs Nelly, Götz Anna, Ferenczy-Nagy Boglárka, Bajor Lili, Zorgel Enikő és Molnár Gyöngyi alakítja. Az előadás szórakoztató estét ígér rengeteg humorral, története megmutatja a habkönnyű felszín alattit is, de korántsem csak a nőkről szól. Az előadás öt évvel ezelőtt is Dicső Dániel rendezésében került színre, míg a pandémia el nem sodorta a továbbjátszás lehetőségét. A 80-as években született történet mindig is garancia volt a sikerre, csakhogy mondanivalója napjainkban nem várt aktualitást nyert. „Ha vannak barátok, család, ha képesek vagyunk összetartani, akkor minden túlélhető és átvészelhető. Egy jó közösség ugyanis bármit kibír – mutat a rendező a darab horizontján túlra. – Ennek a hat nőnek a közösségéről, fantasztikus erejéről szól az Acélmagnóliák, de mindez nem működne egy valódi, offline tér nélkül. Közhely, hogy kapcsolódni akarunk egymáshoz, de hogy a személyes jelenlétnek micsoda ereje van, azt talán újra meg kell tanulnunk. Ez a darab évtizedekkel a keletkezése után ma erről is beszél.

Ritka jelenség, ha egy színházi előadást csak nők játszanak. Egy fodrászüzlet olyan, mint Goldoninál a fogadó, de ide csak szépülni vágyó nők térnek be – erre épül a darab komikuma. Miközben hajakból frizura születik, óvatosan kibomlanak a keserű vagy édes történetek is. A legnagyobb igazságok még a hajszárító zaját is képesek elnyomni. Az Acélmagnóliák szembesít a virtuális térben létezés hátrányaival, és leteszi a garast a közösségek valódi erejének fontossága mellett. Ám a darab másképp is megelőzte a korát azzal, hogy beleszőtte a traccspartiba az önismeret és a mentális egészség kérdését is, pedig ez a két téma csak napjainkban vált fontossá, sőt uralkodóvá.

Noha a darab középpontjában Shelby személyes drámája áll, de ahogy a történet többi szereplője, úgy a nézők sem csak ezt viszik haza a történetből. „A szereplők nagyon hangosak és nagyon sokat beszélnek, de csak egymás iránti szeretetüket nyomják el, mást mutatva a felszínen. Ettől válik lélektanivá a történet. Egyetlen nő mindenek feletti életszeretete ragadós, képes megváltoztatni a körülötte lévők világnézetét. Középkorú nők érkeznek meg a történetbe valamilyenként, és a darab végére (másfél év telik el) másképp távoznak. A változásra való képesség nem korfüggő. Ezek a nők szakértői segítség nélkül, egymás mentális támaszai, és amit elérnek, az csak azért tudott létrejönni, mert személyesen voltak jelen.”

Bár a színen csak a hat nő jelenik meg, de az Acélmagnóliák szereplői a hozzájuk tartozó, kapcsolódó férfiak is, meg persze a helyzetek is, amiket a néző akár a saját életéből is ismerhet. „Az eredeti filmben a nők világa szélesebb: kilépnek a fodrászüzletből, megjelenik körülöttük egy sor egyéb szereplő is. A színpadi adaptációban ez nincs benne, és a környezet négy nagy jelenetből rajzolódik ki. Izgalmas rendezői és színészi feladat úgy felpiszkálni a néző fantáziáját, hogy ettől el tudja képzelni a hat nő fodrászüzleten kívüli életét.”

Az Acélmagnóliák november 28-ától látható újra a Veres 1 Színház repertoráján, a budapesti újrabemutató után Győrben, Miskolcon és természetesen Veresegyházon is.

Szereplők: Fésűs Nelly, Götz Anna, Ferenczy Nagy Boglárka, Bajor Lili, Zorgel Enikő, Molnár Gyöngyi
Fordította: Prekop Gabriella, dramaturg: Deés Enikő, díszlettervező: Szakács Ferenc, jelmeztervező: Cselényi Nóra
Rendező: Dicső Dániel

Jegyvásárlás

 

[2025.11.27.]

