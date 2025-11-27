Remek lehetőség gyerekeknek

December 5-én érkezik a Magyar Színház színpadára a Keménykalap és krumpliorr – az a történet, amit generációk ismernek és szeretnek. Akár olvastad a regényt, akár gyerekként láttad a filmet, vagy most találkozol vele először, ez a vidám és szívhez szóló kaland minden korosztályhoz szól. Ehhez a különleges premierhez most egy izgalmas rajzpályázatot is hirdetünk alsós általános iskolásoknak!

Nyerj jegyeket az egész osztályodnak!

Képzeld el, hogy te vagy a Magyar Színház plakáttervezője! Hogyan nézne ki szerinted ez a kalandos, vidám történet? Rajzold le, milyen számodra a Keménykalap és krumpliorr, kik a legemlékezetesebb szereplők, és milyen kalandok várnak rájuk!

Bármilyen technikát használhatsz: ceruzát, festéket, filcet vagy akár vegyes technikát is. Engedd szabadjára a fantáziád!

Kik pályázhatnak?

Általános iskola 1-4. osztályos tanulói

A kész műveket postai úton várjuk erre a címre:

Magyar Színház

1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.

(A borítékra írd rá: Rajzpályázat)

Fontos!

A rajz hátoldalára írjátok rá:

a neveteket,

osztályotokat,

iskolátok nevét,

és az elérhetőségeiteket (e-mail, telefon).

Beküldési határidő: 2025. december 1.

A ZSŰRI DÍJA

A beérkezett alkotásokat a Keménykalap és krumpliorr szereplőiből álló zsűri értékeli.

A legjobb rajz készítője elhozhatja az egész osztályát a Keménykalap és krumpliorr előadásra, és részt vehetnek egy különleges, színészek által vezetett kulisszajáráson is!

A legötletesebb rajzokat kiállítjuk a Magyar Színház Szalonjában, ahol mindenki megcsodálhatja őket!

KÖZÖNSÉGDÍJ

A rajzokat feltesszük a Magyar Színház Facebook-oldalára, ahol a közönség szavazhat!

A legtöbb lájkot kapó alkotás készítője szintén megnyeri az osztályának a színházlátogatást!

(A szavazás indulásáról minden résztvevőt értesítünk.)

Rajzra fel!

Mutasd meg, te hogyan képzeled el ezt a vidám, kalandos és szívvel teli történetet!

TIPP!

Ha vannak alsós gyerekeid, vagy netán tanítod őket, nézzétek meg együtt a filmet, vagy mesélj nekik a történetről – lehet, hogy most hallanak először erről a szerethető klasszikusról, ami nemzedékeket köt össze.

[2025.11.27.]