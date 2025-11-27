Remek lehetőség gyerekeknek
December 5-én érkezik a Magyar Színház színpadára a Keménykalap és krumpliorr – az a történet, amit generációk ismernek és szeretnek. Akár olvastad a regényt, akár gyerekként láttad a filmet, vagy most találkozol vele először, ez a vidám és szívhez szóló kaland minden korosztályhoz szól. Ehhez a különleges premierhez most egy izgalmas rajzpályázatot is hirdetünk alsós általános iskolásoknak!
Nyerj jegyeket az egész osztályodnak!
Képzeld el, hogy te vagy a Magyar Színház plakáttervezője! Hogyan nézne ki szerinted ez a kalandos, vidám történet? Rajzold le, milyen számodra a Keménykalap és krumpliorr, kik a legemlékezetesebb szereplők, és milyen kalandok várnak rájuk!
Bármilyen technikát használhatsz: ceruzát, festéket, filcet vagy akár vegyes technikát is. Engedd szabadjára a fantáziád!
Kik pályázhatnak?
Általános iskola 1-4. osztályos tanulói
A kész műveket postai úton várjuk erre a címre:
Magyar Színház
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.
(A borítékra írd rá: Rajzpályázat)
Fontos!
A rajz hátoldalára írjátok rá:
-
a neveteket,
-
osztályotokat,
-
iskolátok nevét,
-
és az elérhetőségeiteket (e-mail, telefon).
Beküldési határidő: 2025. december 1.
A ZSŰRI DÍJA
A beérkezett alkotásokat a Keménykalap és krumpliorr szereplőiből álló zsűri értékeli.
A legjobb rajz készítője elhozhatja az egész osztályát a Keménykalap és krumpliorr előadásra, és részt vehetnek egy különleges, színészek által vezetett kulisszajáráson is!
A legötletesebb rajzokat kiállítjuk a Magyar Színház Szalonjában, ahol mindenki megcsodálhatja őket!
KÖZÖNSÉGDÍJ
A rajzokat feltesszük a Magyar Színház Facebook-oldalára, ahol a közönség szavazhat!
A legtöbb lájkot kapó alkotás készítője szintén megnyeri az osztályának a színházlátogatást!
(A szavazás indulásáról minden résztvevőt értesítünk.)
Rajzra fel!
Mutasd meg, te hogyan képzeled el ezt a vidám, kalandos és szívvel teli történetet!
TIPP!
Ha vannak alsós gyerekeid, vagy netán tanítod őket, nézzétek meg együtt a filmet, vagy mesélj nekik a történetről – lehet, hogy most hallanak először erről a szerethető klasszikusról, ami nemzedékeket köt össze.
[2025.11.27.]