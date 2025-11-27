2025. november 27. | csütörtök | Virgil nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Szűnni nem akaró tapsvihar az Ezeregy éjszaka budapesti bemutatóján
Túl a színpadon, egy megújulás háttere - interjú a Magyar Színház gazdasági igazgatóval
Megnéztük Reviczky Gábor visszatérését a Magyar Színházban
Megtartották Koldus és királyfi musical sajtótájékoztatóját
Mese, nem csak gyerekeknek
Dupla teltházzal debütált Szép Ernő Félkesztyüje a Magyar Színházban
„Elképesztően vágyom a komplex, összetett karakterek megformálására” - interjút Jenes Kittivel
Ünnepi zenei élmény érkezik a Magyar Színházba - Show Violina: Karácsony
Kapcsolatok
Magyar Színház

Remek lehetőség gyerekeknek

December 5-én érkezik a Magyar Színház színpadára a Keménykalap és krumpliorr – az a történet, amit generációk ismernek és szeretnek. Akár olvastad a regényt, akár gyerekként láttad a filmet, vagy most találkozol vele először, ez a vidám és szívhez szóló kaland minden korosztályhoz szól. Ehhez a különleges premierhez most egy izgalmas rajzpályázatot is hirdetünk alsós általános iskolásoknak!

Nyerj jegyeket az egész osztályodnak!
Képzeld el, hogy te vagy a Magyar Színház plakáttervezője! Hogyan nézne ki szerinted ez a kalandos, vidám történet? Rajzold le, milyen számodra a Keménykalap és krumpliorr, kik a legemlékezetesebb szereplők, és milyen kalandok várnak rájuk!

Bármilyen technikát használhatsz: ceruzát, festéket, filcet vagy akár vegyes technikát is. Engedd szabadjára a fantáziád!

Kik pályázhatnak?
Általános iskola 1-4. osztályos tanulói

A kész műveket postai úton várjuk erre a címre:
Magyar Színház
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.
(A borítékra írd rá: Rajzpályázat)

Fontos!
A rajz hátoldalára írjátok rá:

  • a neveteket,
  • osztályotokat,
  • iskolátok nevét,
  • és az elérhetőségeiteket (e-mail, telefon).

Beküldési határidő: 2025. december 1.

A ZSŰRI DÍJA
A beérkezett alkotásokat a Keménykalap és krumpliorr szereplőiből álló zsűri értékeli.
A legjobb rajz készítője elhozhatja az egész osztályát a Keménykalap és krumpliorr előadásra, és részt vehetnek egy különleges, színészek által vezetett kulisszajáráson is!
A legötletesebb rajzokat kiállítjuk a Magyar Színház Szalonjában, ahol mindenki megcsodálhatja őket!

KÖZÖNSÉGDÍJ
A rajzokat feltesszük a Magyar Színház Facebook-oldalára, ahol a közönség szavazhat!
A legtöbb lájkot kapó alkotás készítője szintén megnyeri az osztályának a színházlátogatást!
(A szavazás indulásáról minden résztvevőt értesítünk.)

Rajzra fel!
Mutasd meg, te hogyan képzeled el ezt a vidám, kalandos és szívvel teli történetet!

TIPP!
Ha vannak alsós gyerekeid, vagy netán tanítod őket, nézzétek meg együtt a filmet, vagy mesélj nekik a történetről – lehet, hogy most hallanak először erről a szerethető klasszikusról, ami nemzedékeket köt össze.

[2025.11.27.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Rolling Stones tribute est élőkoncerttel és koncertfilmmel a Lurdy Moziban
Folytatták! A zene, ami hidakat épít
Dívák estje  - a Nő ünnepe a MüPában
Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
Jason Donovan 36 év után újra Budapesten
Rúdon táncolva az önelfogadás felé - különleges előadásra készül a Liliom Produkció
„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
"Ma már a dobolás kicsit átment egyfajta gladiátorharcba."
Szabó Győző átviszi az embereket az álomvilágba 
Veritas Hungarica címmel megjelent a Hungarica új nagylemeze
Roses Of Thieves dalpremier: Hymn Of Hell - Előrendelhető az új nagylemez!
Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk 
Guba Gábor: A Harlem Gospel Choir fellépése egy spirituális, érzelmi és közösségi utazás
Lesz Mikulásgyár 2025-ben? Íme a válasz!
Novemberben beveszi az MVM Dome színpadát is az Electric Callboy
Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Christopher Cross először Budapesten
Újabb világsztár lép fel az Operaházban - jegyek itt
Szenvedélyes koncerttel érkezik Győrbe a 100 Tagú Cigányzenekar
Mac DeMarco a Budapest Parkba is elhozza új lemezét

Lángolt az MVM Dome - Parkway Drive koncerten jártunk
November 08-án szó szerint lángba...

Calum Scott varázslatos világa az MVM Dome színpadán
Október 25-én visszatért Budapestre...
Michael Angelo Batio az Analog Music Hall színpadán
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Ilyen volt a Kowalsky és a Vega tízedik jubileumi Budapest Parkos koncertje 
„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén
Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk 
beszámolók még