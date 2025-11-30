2025. november 30. | vasárnap | András, Andor nevenapja
 
Megvan a Megasztár 2025 nyertese

Megvan a Megasztár 2025 nyertese: a TV2 tehetségkutatójának 8. évadát Lengyel Johanna nyerte meg, hatalmas fölénnyel a nézői szavazatok alapján.​

 

Ki nyerte a Megasztárt 2025-ben?

A 2025-ös Megasztár, vagyis a műsor 8. évadának győztese Lengyel Johanna lett, aki a döntőben Ádám Attilával mérkőzött meg a fődíjért. A szavazás végeredménye szerint Johanna a voksok mintegy kétharmadát szerezte meg, így magabiztosan húzta be az idei évad győzelmét.​

Mit nyert a győztes?

A Megasztár 2025 győztese 40 millió forintos pénzdíjat kapott, valamint hosszabb távú zenei és tanulmányi lehetőségeket is. A jutalom része egy többéves egyetemi képzés ösztöndíja és kiemelt fesztiválfellépés a 2026-os Strand Fesztiválon, ami komoly ugródeszka lehet Johanna zenei karrierjében.​

[2025.11.30.]

