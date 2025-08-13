Űjdonság - Csavargónak áll a szél is!

Augusztus 1-jén érkezik a Boyongó “Csavargó” című dala, amely a feltörekvő zenekar második stúdiómunkájának első darabja. A zenekar először tavaly vonult stúdióba, akkor három dalt rögzítettek, melyek a Láthatáron kislemezükön meg is jelentek. A Csavargót a Pannónia Studióban rögzítették Makay András producerrel együttműködve. A dalhoz videoklip is készült, melyet a zenekar 2025-ös nyári, saját szervezésű utcazene turnéján rögzített. A klip nem csak koncertfelvételeket tartalmaz, hanem az utazások során átélt élményeket is megmutatja - ezek együtt adják a “csavargó” életérzést, amely a zenekar működését is meghatározza. A vizuális anyag elkészítésében a zenekar tagjain, barátain kívül Kántor Dénes operatőr, valamint Varga Zétény vágó működött közre.

A stúdiómunka nagyon gördülékenyen zajlott. “Jó kezekbe kerültünk” - nyilatkozza a banda. Most szintén 3 dal került rögzítésre, melyeket egyesével single-ként fogják megjelentetni. A tervek szerint mindegyikhez fog klip is készülni. Az eddigiekhez hasonlóan zeneileg is kísérletező magatartást láthatjuk majd a képi világban is visszaköszönni. Az első számhoz a zenekarra jellemző “csináld magad” hozzáállással készült a videó. A nyári kalandozás során megragadtak egy 360 kamerát, és dokumentálták a fél országot behálózó utazást. Ennek pillanatképei adták az alapanyagot, amiből aztán megszületett a klip.

A “Csavargó” már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a rajongók között, nem csoda, hiszen jól összefoglalja azt, amit a zenekar sokszor feldolgoz, megjelenít. Az útkeresést a világban, a problémákkal való megküzdést, a kiszolgáltatottságot. Viszont a refrénben itt is visszaköszön az elfogadás, a kitartás, és legfőképp a szabadság. Ezzel a mozgalmassággal igyekeznek bemutatni azt a sokszor bonyolult, összetett, hangulati, zenei és érzésvilágot, ami belengi a boyongó életformát. Ez is, mint több más dal, egy szál ukulelén született egy dombtetőn, de aztán új színeket, új erőt kapott a közösen létrehozott zenei háttértől, amiben Makay András producer is kivette a részét.

“Andris segítségével megtettük az első lépéseket, hogy a koncerteket belengő élő energia visszaköszönjön a felvételeken is”- mondják. Ebben a dalban is megtalálható egy kis népzenei vonal, aminek a megbolondítása, megfűszerezése egy olyan eszköz, amihez a zenekar előszeretettel nyúl. Hát így született a “Csavargó”.

A zenekart még a nyáron, az Ördögkatlan fesztivál után, többek között a székesfehérvári Királyi Napok-on és a III. Szentgyörgyi Kőleves (részben saját szervezésű) fesztiválon is meg lehet találni. Remek alkalmak, hogy élőben is énekeljük, hogy: “Csavargónak áll a szél is…”

[2025.08.13.]