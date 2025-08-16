Arcomba vág - új dal és klip a Depresszió zenekartól

A március végén bemutatott Édenkert után - videoklippel együtt - megérkezett a második előzetes dal is a Depresszió ősszel megjelenő új nagylemezéről.

A 25 Éves Jubileumát ünneplő zenekar frontembere, Halász Ferenc így kommentálta a friss tétel megjelenését:

„Az idei évünk két részre oszlik. Tavasszal és nyáron a 25. születésnapunkat ünnepeljük a közönségünkkel, ősztől viszont már az új lemezé lesz a főszerep. Az ‘Édenkert’ és az ‘Arcomba vág’ is markánsan hordozza a ránk jellemző stílusjegyeket, így jól illeszkednek a jubileumi karrier-összegzéshez. Az új albumon található dalcsokor egyben utal a múltunkra, megmutatja, hogy hol tartunk most, és előrevetíti azt is, hogy milyen irányba szeretnénk menni. Úgy érzem, hogy változatos és egységesen erős lett a lemez. Érdemes lesz tehát az egészet egyben meghallgatnia annak, aki teljes képet szeretne kapni. Ha a ránk jellemző stílusban születik egy jó ötletünk, és nekünk jólesik elkészíteni, akkor azt is örömmel tesszük, viszont az is fontos számunkra, hogy új megközelítéseket is kipróbáljunk, amik számunkra és a közönségünk számára is izgalmasak. Összességében nézve, a hangzásunk is frissült az új lemezen és minden dalban igyekeztünk egy érettebb, aktuálisabb felfogást megvalósítani.”

“Az ‘Arcomba vág’ szövege egy állásfoglalás részemről, amiben hasznos üzeneteket is próbáltam átadni, mindezt egy eléggé erőteljes és felemelő zenei környezetben.

A videoklip a 25 Éves Jubileumi Koncertünkön készült. Szeretjük a koncertklipeket, ráadásul a kiemelt esemény adta is magát. A Pixel Film által készített, hangulatos kisfilm egy lényegre törő dokumentációja annak, hogy hogyan ünnepeltük meg a rajongóinkkal ezt a számunkra fontos mérföldkövet. Illetve, azt is jól mutatja, hogy milyen színvonalú most az élő produkciónk.”



Az Arcomba vág a zenei streaming szolgáltatók kínálatában.

A jubileumi koncert fővárosi ráadására pedig augusztus 16-án kerül sor a Barba Negrában.

2025.08.16. Budapest / Barba Negra

Ősztől pedig indul a lemezbemutató országjárás - az alábbi helyszíneken lehet találkozni a zenekarral.



10.03. Veszprém / Expresszó

10.11. Pécs / Pécsi Est

10.18. Tatabánya / Roxxy Music

10.24. Szeged / IH Rendezvényközpont

10.25. Kecskemét / Ápoló Klub

11.07. Szombathely / Végállomás Klub

11.08. Győr / Bridge Klub

11.14. Miskolc / Helynekem

11.15. Debrecen / Lovarda + Road

11.21. bejelentés később



Az új lemez megjelenésével kapcsolatos részletes információk szeptember elején várhatók.

H-Music Hungary

[2025.08.16.]