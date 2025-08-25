2025. augusztus 26. | kedd | Izsó nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Helloween 40 éves jubileumi turné: 2025. október 26-án Budapesten a Papp László Sportarénában!
Kosheen: októberben a Barba Negrában lépnek fel
Kapcsolatok
LiveSounds Production
W.A.S.P.

W.A.S.P. koncert októberben: a teljes debütalbumot eljátssza majd Blackie Lawless!

Tavaly 40 éve jelent meg a W.A.S.P. legelső albuma, az idén is tartó „Album ONE Alive!” turné pedig ezt az évfordulót ünnepli. A ma már klasszikus metal albumnak a tiszteletére a W.A.S.P. 40 év után először az elejétől a végéig, teljes egészében eljátssza a lemezt a koncerteken. A budapesti fellépésre október 27-én, a Barba Negrában kerül sor.

A zenekar énekese, Blackie Lawless így mesélt a legelső W.A.S.P. albumról: „Ez egy igazán dühös lemez volt, amelyet egy dühös zenekar készített. Egy olyan lemez, amely nemcsak a tagok hozzáállását tükrözte, hanem a kor szellemét is.” A W.A.S.P. címen megjelent album a ’80-as évek metal színterének központi darabjává vált, és mindmáig az egyik legjobb metal debütalbumként tartják számon. Ezen szerepelt az I Wanna Be Somebody is.

Mike Duda basszusgitáros és Doug Blair szólógitáros mellett – akik 29, illetve 26 éve tagjai a zenekarnak – a W.A.S.P.-hoz a legendás dobos, Aquiles Priester is csatlakozik a koncerteken.

Lawless és társai felejthetetlen látványosságot ígérnek, megidézve a W.A.S.P. színes történelmének nyitófejezetét, még egyszer - utoljára - előadva ezt az albumot.

Livesounds bemutatja: W.A.S.P. - Album One Alive 2025 - Budapest
2025. október 27., 19 óra
Budapest, Barba Negra
W.A.S.P. koncert
Belépő: 15.900 Ft
Jegyek 

[2025.08.25.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
Zsidó Gasztronómiai Fesztivál Nyíregyházán - ízek, kultúra és hagyomány egy helyen
Country és mulatós: kóstold meg a csemegét!
Ma délelőtt érkezett! Rossz hírt közöltek Demjén Ferenc oldalán
Zenés esttel idézik meg Cseh Tamás emlékét Bakonybélben
Kegyetlen! Ez a dal a bántalmazott nők összes fájdalmát felszínre hozza
Dán világsiker a Szigeten, a Még egy kört mindenkinek betétdalával
Különleges lemez jelent meg - íme a Nefelejcs Kisgyörgy Ilkával
Ütős trió a strandon: DJ Deka, Miss Chrisstyn és Raul forró videóklipje mindenkit táncra hív
Három tehetség, egy vibe - új közös dal, ami elkapja a pillanatot
Így még nem hallottad: István, a király a szentendrei Barlangból! Jegyek itt
Ez érdekes lett - Kosztolányi Dezső versének különleges megzenésítése
Ed Sheeran új klipjében ismét felbukkan Harry Potter sztárja!
"Ez nem csak zene, ez életérzés!" - megjelent a Mulat a Guszti klip
A 100 Tagú Cigányzenekar a Margitszigeten jubilál - jegyek itt
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Stanley Jordan: "A zene elengedhetetlen!" - őserő és virtuozitás a Szegedi Szabadtérin
Augusztus 12-én Exhorder buli a Barba Negrában  
Búcsú Markó Andrástól

Alphaville, nyolcvanas évek és az örök fiatalság a Parkban
Június 21-én...

Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
Romantikus dalok egy meleg nyári...
Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál
Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
beszámolók még