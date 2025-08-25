W.A.S.P. koncert októberben: a teljes debütalbumot eljátssza majd Blackie Lawless!

Tavaly 40 éve jelent meg a W.A.S.P. legelső albuma, az idén is tartó „Album ONE Alive!” turné pedig ezt az évfordulót ünnepli. A ma már klasszikus metal albumnak a tiszteletére a W.A.S.P. 40 év után először az elejétől a végéig, teljes egészében eljátssza a lemezt a koncerteken. A budapesti fellépésre október 27-én, a Barba Negrában kerül sor.

A zenekar énekese, Blackie Lawless így mesélt a legelső W.A.S.P. albumról: „Ez egy igazán dühös lemez volt, amelyet egy dühös zenekar készített. Egy olyan lemez, amely nemcsak a tagok hozzáállását tükrözte, hanem a kor szellemét is.” A W.A.S.P. címen megjelent album a ’80-as évek metal színterének központi darabjává vált, és mindmáig az egyik legjobb metal debütalbumként tartják számon. Ezen szerepelt az I Wanna Be Somebody is.

Mike Duda basszusgitáros és Doug Blair szólógitáros mellett – akik 29, illetve 26 éve tagjai a zenekarnak – a W.A.S.P.-hoz a legendás dobos, Aquiles Priester is csatlakozik a koncerteken.

Lawless és társai felejthetetlen látványosságot ígérnek, megidézve a W.A.S.P. színes történelmének nyitófejezetét, még egyszer - utoljára - előadva ezt az albumot.

A Livesounds bemutatja: W.A.S.P. - Album One Alive 2025 - Budapest

2025. október 27., 19 óra

Budapest, Barba Negra

W.A.S.P. koncert

Belépő: 15.900 Ft

Jegyek

[2025.08.25.]