Behajózik az Amerikai komédia a Veres 1 Színházba

Egy régi nagy siker „újrabemutatójával” és két felújítással várja közönségét a 2025/26-os évadban a Veres 1 Színház. Az Amerikai komédia Peller Károly rendezésében éled újra, és visszatér a Csoportterápia, valamint az Acélmagnóliák is.

Aszlányi Károly és Lőrinczy Attila szving-musicalje, az Amerikai komédia olvasópróbájával vette kezdetét a Veres 1 Színház új évada. Az egykori sikerelőadás most is Bársony Bálint zenéjével, ám Peller Károly rendezésében, Vári Bertalan koreográfiáival elevenedik meg újra, a szereplők között „régi-új” kedvencekkel.

A La Paz luxus-óceánjáró ismét elhagyja a kikötőt, fedélzetén többek között Janza Katával, Horváth Mónikával, Simon Kornéllal, Siménfalvy Ágotával, Falusi Mariann-nal, Harna Péterrel, Bálint Ádámmal, Zorgel Enikővel, Oláh Bélával és Palotai Zoltánnal – útitársuk pedig a dzsessztörténet máig élő, legfényesebb korszakának vérpezsdítő muzsikája lesz.

„Ebből a vígjátékból korábban már született egy legendás előadás. Mi most ezen még csavarunk egy kicsit. Igyekszünk még pörgősebb, még humorosabb, még szvingesebb, még maibb köntösbe bújtatni. A darab rendkívül színészcentrikus, tehát jutalomjáték lesz ez mindannyiuknak – ők viszik el a show-t. Régen a fővárosba kellett jönni ahhoz, hogy a néző lássa, miért eszik a cápa bélszínt, most az országban mindenhová eljut majd a Veres 1 Színház óceánjárója” – mondja Peller Károly. Az egymás szívével labdázó, különös figurák sok humorral és zenével fűszerezett találkozása október 25-től látható a Veres 1 Színház repertoárján, idén Veresegyházon, Budapesten, Szolnokon, Győrben és Miskolcon is.

Ugyancsak visszatér a színpadra és a folyamatosan játszott művek közé a Covid-járvány idején bemutatott – és kényszerűségből a műsorról levett – Acélmagnóliák is. A Julia Roberts, Sally Field, Dolly Parton és Shirley MacLaine főszereplésével készült film anyaga kultikussá vált színpadi formában is. A fodrászüzlet a helybéli középosztály hölgyeinek szellemi agorája, egyben kihagyhatatlan pletykabörze. Története 2025 november végétől újra megnézhető a Veres 1 Színház előadásában, amit Dicső Dániel rendezett. A hajszobrászat acélos virágai: Fésűs Nelly, Balázs Andrea, Götz Anna, Ferenczy-Nagy Boglárka, Bajor Lili, Zorgel Enikő és Molnár Gyöngyi.

A Szente Vajk, Galambos Attila és Bolba Tamás nevével fémjelzett mjuzikelkámedi, a Csoportterápia – rendezője Tasnádi Csaba – 2026 januártól megint látható lesz. Az analízisre összegyűlt vadidegenek a késlekedő pszichoterapeuta hiányában kénytelenek egymást kezelni. Kész őrület a deszkákon Balázs Andrea, Fejes Szandra, Fésűs Nelly, Harna Péter, Nagy Balázs, Bálint Ádám, Dósa Mátyás, Krajnik-Balogh Gábor és Molnár Gyöngyi részvételével.

Saját előadásai mellett a Veres 1 Színház négyféle bérletsorban elérhetővé teszi közönségének helyben, Veresegyházon a legnépszerűbb fővárosi előadásokat is. Színpadra kerül többek között az Orlai Produkció két vendégjátéka, a Macskazene és a Lavina. A Rózsavölgyi szalonból érkezik a Centiről centire, a Vidám Színpadról a Ments meg, szerelem!, a Pinceszínházból a Semmit se bánok, a „Pellerek” produkciója, A bagoly és a cicababa, valamint a 6színből a Kapuzárási pánik, ami Rényi Ádám sikerkönyvéből készült. A szervezők legnagyobb örömére Veresegyházra érkezik Mácsai Pálnak az Örkény-szövegekből felépített, legendássá vált előadása, az Azt meséld el, Pista!, továbbá a Szinetár Miklós rendezte „családi” Dunakanyar, Szinetár Dórával és Makranczi Zalánnal.

A Veres 1 Színház 109 ezer nézővel zárta 2024/25-ös évadát, míg a színház szervezésében megvalósuló Mézesvölgyi Nyár az idei szezonban 39 ezer fős közönséget tudhat maga mögött.

Fotó: Veres 1 Színház - László Dorina

[2025.09.09.]