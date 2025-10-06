2025. október 7. | kedd | Amália nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Helloween 40 éves jubileumi turné: 2025. október 26-án Budapesten a Papp László Sportarénában!
Yngwie Malmsteen Budapestre is elhozza 40 éves turnéja dalait
W.A.S.P. koncert októberben: a teljes debütalbumot eljátssza majd Blackie Lawless!
Az indusztriális nu metal mesterei a Dürer Kertben
Kapcsolatok
LiveSounds Production
Yngwie Johann Malmsteen

A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban

Augusztus 5-én teltházas koncertet adott a MOMKultban a mester, az ikon, Mr. Yngwie J. Malmsteen.

Sok év után tért vissza hozzánk a több, mint négy évtizedes pályáját jubiláló zenész.

Azóta is keresem az államat, mert leesett valahol a MOMKult nézőterére.

Malmsteen esetében mindig biztosak lehetünk benne, hogy elkápráztat bennünket, de mégis mindig újra és újra sikerül meglepnie és lenyűgöznie a közönséget.

A hét éves kora óta gitározó Yngwie J. Malmsteen elsőként ötvözte a klasszikus komoly zenét a heavy metallal. Komoly zenei tanulmányai alatt Paganini lett az egyik legnagyobb kedvence és példaképe. (Fun fact: David Garrett komolyzenei hegedűművész, zeneszerző is „crossover” stílusban lett világhírű, ő hegedűn játszik metalt, és rock zenét - is, és szintén Paganini az Istene. Szóval mondhatni Paganininek is köszönhetjük a mai kor legnagyobb zenészeit).

No de térjünk vissza az estéhez.

Előzenekarként a Spirit War, valamint az Andry zenekarok léptek fel.

Kis szünet, és elérkeztünk az este várva várt pillanatához.

Színpadon a mester, Yngwie J. Malmsteen.  

Már az érkezése is, ahogy a színpadra lép tiszteletért kiált, az egész kisugárzása, lénye, izzik a levegő (és a füst plusz a színpadi fények – haha) körülötte. A repertoárban tényleg negyven évet vonultatott fel élőben. Kezdve a leghíresebb „Rising Force” album címadó tételével, meg is alapozta a kellő hangulatot.

Fekete bőr nadrág, fekete selyem ing, plusz ékszerek, ez már védjegye megjelenésének.

Minden rezdülésünket árgus szemekkel figyelte, minden reakciónkat lereagálta. Ennyire szuggesztív előadót egy kezemen meg tudok számolni, hányat ismerek (sok száz kedvencem közül), aki a szemeivel is tud szavak nélkül is kommunikálni a nagyérdeművel.

Olyat sem láttam még másnál, amit szintén nála, ezen az estén, elegánsan, szó szerint rugdosta a pengetőket a közönségbe, hogy lelkesen versenghessünk érte.

A setlistet változatosan válogatta össze - híres arról is, hogy spontán dönti el a dalokat. Nagyjából két három dalonként váltogatta a nyolcvanas évek albumairól hozott tételeket a millennium utáni lemezei dalaival.

Naná, hogy eljátszott egy Johann Sebastian Bach feldolgozást, természetesen és nyilván játszott egy dalt, legnagyobb ihletőjétől, Paganinitől, és még a „Smoke on the water” és a „Bohemian Rhapsody” szólói is belefértek a műsorba.

A visszatapsolást követően még két dal erejéig csodálhattuk gitárjátékát és húrokon fénysebességgel szaladgáló ujjait.

Felejthetetlen este volt.

A szervezésért köszönet a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

1. Rising Force
2. Top Down, Foot Down/ No Rest for the Wicked
3. Soldier
4. Into Valhalla/ Baroque & Roll
5. Relentless Fury
6. Like an Angel (For April)
7. Now Your Ships Are Burned
8. Wolves at the Door
9. (Si Vis Pacem) Parabellum
10. Badiniere (Johann Sebastian Bach cover)
11. Paganini's 4th/ Adagio
12. Far Beyond the Sun / Bohemian Rhapsody
13. Seventh Sign
14. Toccata O O
15. Fire and lce
16. Evil Eye
17. Smoke on the Water (Deep Purple Cover)
18. Trilogy (Vengeance)
19. Guitar Solo- Overture
20. Blue
21. Fugue/ Guitar Solo
22. You Don't Remember, |' Never Forget
Encore:
23. Acoustic Guitar Solo / Black Star
24. I’ll See the Light Tonight

[2025.10.06.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.]
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Piramis koncert lesz Budapesten - különleges vendég is érkezik
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Robbie Williams óriási bulit csinált Budapesten - képekben
Élő zene, tánc és extázis: így búcsúzott a nyár a SZIN-en
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Három gitáros az új Tankcsapda dalban - itt a Mondd ki a nevemet
Julian Sas lemezbemutató koncertje Budapesten
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
Figyelem, figyelem pénteken Likó Marcell szólóest lesz Budakalászon!
Wolfheart koncert: dallamos death metal este négy fellépővel
Álmok, sztárok, innováció - Decembertől ÁLOMUTAZÓ az Erkelben
Az indusztriális nu metal mesterei a Dürer Kertben
Ember Márk trónra került
Megérkezett az új Rasmus album! Novemberben koncert Budapesten
Dicsőségesen kaotikus - The Callous Daoboys a Dürer Kertben
A keringőkirály, André Rieu jövőre ismét visszatér Magyarországra
A belső hangtól nem menekülsz - Videoklipet kapott a Crom zenekar Kozmikus magány dala. Nem is akármilyet!
Katartikus energiafelszabadulás - Grandson lemezbemutató a Barba Negrában
“Küzdök én a Végtelennel…” - Lovecrose dal- és klippremier: Veletek maradok

Marót Vikiék vitték a főszerepet az Őszköszöntőn  
Kapuvár főterét rock and roll-láz...

"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Az Erkel Színház új...
Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
beszámolók még