A neoklasszikus gitár nagymestere a MOMKultban

Augusztus 5-én teltházas koncertet adott a MOMKultban a mester, az ikon, Mr. Yngwie J. Malmsteen.

Sok év után tért vissza hozzánk a több, mint négy évtizedes pályáját jubiláló zenész.

Azóta is keresem az államat, mert leesett valahol a MOMKult nézőterére.

Malmsteen esetében mindig biztosak lehetünk benne, hogy elkápráztat bennünket, de mégis mindig újra és újra sikerül meglepnie és lenyűgöznie a közönséget.

A hét éves kora óta gitározó Yngwie J. Malmsteen elsőként ötvözte a klasszikus komoly zenét a heavy metallal. Komoly zenei tanulmányai alatt Paganini lett az egyik legnagyobb kedvence és példaképe. (Fun fact: David Garrett komolyzenei hegedűművész, zeneszerző is „crossover” stílusban lett világhírű, ő hegedűn játszik metalt, és rock zenét - is, és szintén Paganini az Istene. Szóval mondhatni Paganininek is köszönhetjük a mai kor legnagyobb zenészeit).

No de térjünk vissza az estéhez.

Előzenekarként a Spirit War, valamint az Andry zenekarok léptek fel.

Kis szünet, és elérkeztünk az este várva várt pillanatához.

Színpadon a mester, Yngwie J. Malmsteen.

Már az érkezése is, ahogy a színpadra lép tiszteletért kiált, az egész kisugárzása, lénye, izzik a levegő (és a füst plusz a színpadi fények – haha) körülötte. A repertoárban tényleg negyven évet vonultatott fel élőben. Kezdve a leghíresebb „Rising Force” album címadó tételével, meg is alapozta a kellő hangulatot.

Fekete bőr nadrág, fekete selyem ing, plusz ékszerek, ez már védjegye megjelenésének.

Minden rezdülésünket árgus szemekkel figyelte, minden reakciónkat lereagálta. Ennyire szuggesztív előadót egy kezemen meg tudok számolni, hányat ismerek (sok száz kedvencem közül), aki a szemeivel is tud szavak nélkül is kommunikálni a nagyérdeművel.

Olyat sem láttam még másnál, amit szintén nála, ezen az estén, elegánsan, szó szerint rugdosta a pengetőket a közönségbe, hogy lelkesen versenghessünk érte.

A setlistet változatosan válogatta össze - híres arról is, hogy spontán dönti el a dalokat. Nagyjából két három dalonként váltogatta a nyolcvanas évek albumairól hozott tételeket a millennium utáni lemezei dalaival.

Naná, hogy eljátszott egy Johann Sebastian Bach feldolgozást, természetesen és nyilván játszott egy dalt, legnagyobb ihletőjétől, Paganinitől, és még a „Smoke on the water” és a „Bohemian Rhapsody” szólói is belefértek a műsorba.

A visszatapsolást követően még két dal erejéig csodálhattuk gitárjátékát és húrokon fénysebességgel szaladgáló ujjait.

Felejthetetlen este volt.

A szervezésért köszönet a Livesound csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

1. Rising Force

2. Top Down, Foot Down/ No Rest for the Wicked

3. Soldier

4. Into Valhalla/ Baroque & Roll

5. Relentless Fury

6. Like an Angel (For April)

7. Now Your Ships Are Burned

8. Wolves at the Door

9. (Si Vis Pacem) Parabellum

10. Badiniere (Johann Sebastian Bach cover)

11. Paganini's 4th/ Adagio

12. Far Beyond the Sun / Bohemian Rhapsody

13. Seventh Sign

14. Toccata O O

15. Fire and lce

16. Evil Eye

17. Smoke on the Water (Deep Purple Cover)

18. Trilogy (Vengeance)

19. Guitar Solo- Overture

20. Blue

21. Fugue/ Guitar Solo

22. You Don't Remember, |' Never Forget

Encore:

23. Acoustic Guitar Solo / Black Star

24. I’ll See the Light Tonight

[2025.10.06.]