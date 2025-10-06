Budapestre is befut Michael Angelo Batio turnéja októberben

Ismét Budapestre érkezik a legendás amerikai gitáros, Michael Angelo Batio, aki immár a Manowar tagjaként is brillírozik. Batio saját zenekarával október 20-án lép fel az Analog Music Hallban; az instrumentális műsorban feldolgozások és saját számok is elhangzanak, és előkerül a legendás ikergitár is.

Több mint 40 éve indult Michael Angelo Batio (MAB) zenészi pályafutása. A gitáros szélvészgyors, technikás hangszerkezelésével tűnt ki a ’80-as években, a Guitar World Magazine be is választotta minden idők 100 legjobb hard rock/metal gitárosa közé. Ráadásul Batio rendszeresen játszik két nyakú, duplagitáron is, sőt megalkotta a négynyakú gitárt is, amelynek megszólaltatása még inkább hihetetlen teljesítmény. MAB kvalitásait és energiáját az is jól mutatja, hogy alig pár éve új fejezet kezdődött pályafutásában: 2022-től ugyanis a kultikus Manowar gitárosi posztján is őt találjuk.

A mostani turné apropója a Speed Kills, ami eredetileg oktatóvideóként indult, mára pedig a gyors és technikás gitárjáték alapművévé vált, ami most élőben is megelevenedik a színpadon.

A turné programja Batio legismertebb instrumentális szerzeményeiből áll, kiegészülve Randy Rhoads, Eddie Van Halen, Dimebag Darrell és más legendák előtti instrumentális tisztelgésekkel. Roberto Pirami dobos és Francesco Caporaletti, azaz Frank Capo basszusgitáros érkezik Michaellel. A koncert különlegessége lesz, hogy néhány év szünet után Batio most ismét előadja legendás dupla gitárszólóit, amelyek világszerte ismertté tették.

A Livesounds bemutatja: Speed Kills Tour 2025

2025. október 20., hétfő 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Michael Angelo Batio koncert

Belépő: elővételben 10.900 Ft, a koncert napján 11.900 Ft

Jegyek

