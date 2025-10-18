A Csendes barát január 29-én érkezik a hazai mozikba

Immár publikus, hogy az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a CSENDES BARÁT 2026. január 29-én a Mozinet forgalmazásában érkezik a mozikba. A német-francia-magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, a Velencei Filmfesztiválon hat díjat nyert film érzékeny és filozofikus alkotás, amely párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. Érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve. Eddig itthon csupán egyetlen nyilvános vetítése volt a Mozinet Filmnapokon, ahol telt házzal és nagy sikerrel futott. Legközelebb október 28-án a II. Budapest International Film Festivalon vetítik, majd november 9-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol közönségtalálkozó is lesz. November 13-án és 14-én pedig a Mozinet Filmnapok országos vetítésein további 13 városban tartanak premier előtti vetítést. A CSENDES BARÁT főszereplői Tony Leung Chiu-Wai, a Velencében díjat nyert Luna Wedler és Enzo Brumm, látható továbbá a filmben A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux.

Hazánkban eddig csupán egyetlen nyilvános vetítése volt az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmjének, a Csendes barátnak. A Mozinet Filmnapok keretében 2025. október 5-én Budapesten láthatta először a közönség a Velencei Filmfesztiválon hat díjat nyert alkotást. Az eseményre a jegyek percek alatt elkeltek, a vetítés utáni közönségtalálkozón pedig szinte tapintható volt, hogy a nézők mennyire szerették a filmet.

Immár publikus, hogy a Csendes barát 2026. január 29-én érkezik országosan a mozikba a Mozinet forgalmazásában, de addig is lesz néhány premier előtti vetítése. Legközelebb a II. BIFF-en, 2025. október 28-án, kedden 19:15-kor a Corvin moziban lesz látható premier előtt a film. Bár ekkor nem lesz közönségtalálkozó, a nézők október 31-én 17 órakor találkozhatnak Enyedi Ildikó rendezővel, aki a BIFF HUB-on Scott Barley skót kísérleti filmes alkotóval beszélget majd, akivel már dolgoztak is együtt.

Ezt követően Budapesten november 9-én 18 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz látható a film, ahol a vetítést közönségtalálkozó követi Enyedi Ildikó rendezővel. November 13-án 18 órakor Békéscsabán a Center Moziban, Szentendrén a P'art Moziban és Győrött a Rómer Házban lesz látható a film, míg november 14-én 17 órakor Miskolcon az Uránia-Béke Mozi, 17.30-kor Nyíregyházán a Krúdy Mozi, 18 órakor a debreceni Apolló Mozi, a kecskeméti Otthon Mozi, a szegedi Belvárosi mozi, a szolnoki TISZApART Mozi és a szombathelyi AGORA Savaria Filmszínház, 19.30-kor Pécsett az Apolló Mozi, 20 órakor pedig Székesfehérváron a Barátság Mozi és Veszprémben a FOTON Audiovizuális Centrum vetíti majd a díjnyertes alkotást.

A Csendes barátban egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.

A film főszereplőjét, a közel 200 éves gingko bilobát Enyedi Ildikó így mutatja be: ”A gingkót azért választottam, mert ő még egy botanikus kerten belül is magányos, hiszen olyan növények veszik körül, akiknek köszönhetően kihalt. Ez az egyetlen fa, ami nem a kipusztulását, hanem az elterjedését köszönheti az embernek. Évmilliókkal ezelőtt az egész földet a gingkók borították. Mivel a természetes kártevői évmilliókkal ezelőtt kihaltak, ezért mára egy nagyon rezisztens élőlényként ismerjük. A Csendes barátban három növény „alakította” a fa különböző életkorait.” (A teljes videó a sellyei arborétumban készült, ahol szeptemberben a fa hazákban elsőként láthatta a főszereplésével készült díjnyertes alkotást egy zárt körű vetítés keretében.

A film további főszereplői Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva), Luna Wedler – aki a 82. Velencei Filmfesztiválon alakításával elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat – és Enzo Brumm. A mellékszerepekben olyan nemzetközileg is ismert színészeket láthatunk, mint A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux (Spectre – A Fantom visszatér, Nincs idő meghalni), Johannes Hegemann (Új lehetőségek-sorozat), Sylvester Groth (Becstelen brigantyk, Sötétség-sorozat), Rainer Bock (Haneke: Fehér szalag) és Martin Wuttke (Becstelen brigantyk).

A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Ascher Irma. Az NFI támogatásával készült film a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Monika. A film teljes költségvetése 10,5 millió euró.

[2025.10.18.]