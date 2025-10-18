Nagy sikerrel debütált A piros esernyő a Kolibri felmondott művészeivel

Hatalmas sikerrel mutatták be október 15-én A piros esernyő című zenés mesejátékot a Szentendrei Teátrumban. A produkció igazi családi élményt nyújtott: a gyerekek és a felnőttek egyaránt nagy lelkesedéssel fogadták Pirkó cica, Pumi kutya és barátaik történetét, akik humorral, zenével és szeretettel meséltek a barátságról és az összetartozásról.

Az előadás egyik producere, Bereczki Zoltán így nyilatkozott a bemutató után: „Közel tíz hónap munkáját mutattuk be vasárnap a Szentendrei Teátrumban. Januárban kezdtünk el beszélgetni Presser Gáborral arról, hogy színpadra álmodjuk A piros esernyőt. A vasárnapi bemutató izgatott, kacagó és boldog gyermekeit látva mondhatom, nagyon boldog vagyok, hogy létrejött ez az előadás. Nagyszerű játszótársakat találtunk: a Kolibri Színházból tavasszal távozó művészek és alkotók csatlakoztak hozzánk, és velük együtt született meg ez a csodálatos előadás.” - árulta el a producer, akinek kisebbik lánya, Flóra volt az egyik, aki ihlette az előadást.

Az alkotók lelkes, kreatív munkájának köszönhetően A piros esernyő szerethető bábjai és díszlete szemeket gyönyörködtetett, míg Presser Gábor által írt zenéje a füleket varázsolta el, az előadás mind a gyerekek, mind a felnőttek szívét megérintette. A szerethető történetnek köszönhetően a bemutató hatalmas siker volt.

A piros esernyő a következő időszakban még számos alkalommal látható lesz Szentendrén, ezen kívül játsszák Budapesten, az UP Rendezvényközpontban, valamint Győrben és Gödöllőn is.

A szervezők több különleges eseménnyel is készülnek: október 26-án az előadást követően töklámpás-készítő közönségtalálkozóra várják a gyerekeket, decemberben pedig a Mikulás is ellátogat a produkcióhoz.

A piros esernyő alkotói – köztük a Kolibri Színház egykori művészei – külön elismerést érdemelnek a magas színvonalú, szívvel-lélekkel készült előadásért, amelyben minden részlet az apróságokból, felnőttekből és örök gyerekekből álló közönség örömét szolgálja.

Aki még nem látta Pirkó cicát, Pumi kutyust és a többieket, az idén több helyszínen is találkozhat velük – garantáltan felejthetetlen élményben lesz része!

Fotó: Lepkegyűjtő Produkció - Kiss Krisztiii

