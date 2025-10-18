"...ez egy őszinte, direkt, és szerintünk hiánypótló lemez."

Önazonos címmel megjelent az év elején színtérre robbant, groove / thrash / hardcore vonalas BETON zenekar bemutatkozó albuma. A hazai extrém / modern metal szcéna ismert arcait is soraiban tudó banda lemezére 11 tétel került.

“A zenekar neve és az album címe mindent elmond rólunk és erről az anyagról. Nem kell annyira túlmisztifikálni mindazt, amit leteszünk az asztalra. A zenénk kemény, nem újítunk meg semmit ebben a stílusban, azonban abban biztos lehet mindenki, hogy ez egy őszinte, direkt, és szerintünk hiánypótló lemez. Ezáltal ennél ‘önazonosabb’ nem is lehetne.” - definiálta a korongra került dalcsokrot a zenekar.

A HammerWorld magazinban Uzseka Norbert 10 pontos lemezkritikával “jutalmazta” az albumot, ami megosztott 4. helyen végzett az aktuális Hangpróbán.



A megjelenéssel egy időben új gitárosát is bemutatta a csapat, az Archaic-ból is ismerhető Illés Gábor csatlakozott a Horváth István "Pityesz" (ének), Jakab Viktor (basszusgitár), Kindák Márk (gitár), Karsheh Nabil (dob) négyeshez.

Tracklista:

01. Megküzdött megnyugvás

02. Elásom önmagamban

03. Tiltakozz

04. Lélek

05. 11-es a nyakban

06. Ne félj (Pilinszky János verse)

07. Van egy visszatérő álmom

08. Féreg

09. Önazonos

10. Napjaink Tiborca

11. Ez a gyertya Érted ég

A CD a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, valamint a kiadói shopból is rendelhető.

Idén még három helyszínen lehet velük találkozni: “November 28-án az Omega Diatribe megtisztelő meghívásának köszönhetően az Akváriumban zúzunk, december 19-én Debrecenben - a Don Gatto hasonlóan megtisztelő felkérésének eleget téve - nyomunk egy atom bulit a Víztoronyban, az év zárásaként pedig december 28-án, a miskolci Grizzlyben, az Ozzy / Lemmy emlékesten szögelünk, egy-két, az este hangulatának megfelelő klasszikussal készülve.”

H-Music Hungary

[2025.10.18.]