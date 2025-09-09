2025. szeptember 11. | csütörtök | Teodóra nevenapja
 
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze

A lemez Siklósi Örs születésnapján látott napvilágot – mintha ő maga ajándékozta volna meg vele mindazokat, akik szerették. Olyan ez az album, mintha megállt volna az idő, és újra leülhetnénk barátunkkal, Örssel beszélgetni dalain keresztül.

A Siklósi Örs Alapítvány Örs halála után jött létre családja és barátai kezdeményezésére. Célja, hogy gondozza és életben tartsa az énekes emlékét: befejezze félbemaradt projektjeit, és közösségteremtő programokkal adjon vissza valamit abból, amit Örs hagyott maga után. Az alapítvány munkájának eredménye volt a tavaly megjelent verses kötet, idén pedig a szólólemeze, amelyen az évek alatt született dalai kaptak helyet. Az emlékgondozás mellett kiemelt szerepet kap a közösségteremtés: ilyen az AWS Tábor, amely idén harmadszorra valósult meg, és a jövőben további kezdeményezésekkel is készülnek.

Siklósi Örs, a 2021-ben elhunyt énekes-dalszerző nem csak az AWS-ben alkotott maradandót: szólóprojektjében saját szerzeményeit és feldolgozásokat adott elő egy szál gitárral. Dalai régóta gyűltek, sok közülük nem fért bele az AWS világába, így Örs csak szűk körben, barátainak játszotta el őket. Később ezekből önálló estek formálódtak, majd 2014-ben megszületett egy külön zenekar is: az Ersch.

Az Ersch formációt Örs zenésztársaival és barátaival, Veress Áronnal, Varga Gergővel és Gadolla Gergellyel hívta életre. Első közös daluk és klipjük, a Bajt okoz 2016-ban jelent meg, melyet a Gáz kislemez követett. Ezeken az anyagokon Örs a Takács Zoltán Jappán – Horváth Barnabás producer párossal dolgozott együtt. Később a munkálatokat Beke István Bex-szel folytatta, akivel több dalt rögzítettek, amelyek közül néhány most erre a nagylemezre is felkerült.

2019-ben megfogalmazódott benne, hogy az évek során született dalokból nagylemezt szeretne, amelyet fel is énekelt. A lemez borítóját is Ő készítette. Családja és barátai úgy érezték, ez az anyag túl értékes ahhoz, hogy a fiókban maradjon, így összefogtak, hogy befejezzék a szólólemezt. A folyamat hosszú és érzelmileg rendkívül megterhelő volt – de most eljött az idő, hogy megmutassák, min dolgozott Örs élete végén és barátai az elmúlt években.

A lemez rendhagyó bemutatója 2025. szeptember 4-én, Örs születésnapján volt a Magyar Zene Háza nagytermében teltház előtt. A közönség először hallhatta a teljes albumot, az alkotótársak meséltek erről az egyszerre fájdalmas, mégis szép folyamatról, az Ersch zenekar pedig három dalt élőben is előadott. Az estével egy időben jelent meg a lemez az összes digitális platformon, és a H-Music felajánlásának köszönhetően fizikai formátumban, CD-n is elérhető az alapítvány weboldalán.

A lemezen mindenki önkéntes alapon dolgozott, a koncert és a kiadvány bevétele pedig teljes egészében az alapítvány munkáját támogatja.

Szerző: Siklósi Örs
Borító: Siklósi Örs

Ersch zenekar:
Siklósi Örs – ének, gitár
Gadolla Gergely – basszusgitár
Varga Gergő – gitár
Veress Áron – dob

Vendégművészek és alkotótársak:
A lemezen Varró Dániel Metró című verse is megzenésítésre került.

Agócs Márton – ének, szöveg
Bartók Máté – szaxofon
Beke István – billentyű, hangfelvétel, producerelés
Brucker Bence – mastering
Cséry Zoltán – billentyű
Kökényes Dániel – hangfelvétel, producerelés
Kovács Kristóf – grafika
Kovács Pál – vizuál
Marosi Nikolett – projektvezető
Olasz Mátyás – gitár
Reisz-Varga Zsófia – lektor
Schiszler Soma – keverés
Szivák Zsolt – ének
Veress Áron – hangfelvétel, producerelés

A lemezen hallható dalok:
01. Boros
02. Veled feat. Agócs Márton
03. Miért
04. Metro feat. Szivák Zsolt
05. Tátra
06. Nina
07. Elkárhozunk
08. Mit akarok
09. Vigyetek az erdőbe

H-Music Hungary

[2025.09.09.]

