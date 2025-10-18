Hülyék háza - Még idén érkezhet a Stula Rock harmadik nagylemeze

Egy újabb dalt mutatott be a lassan célegyenesbe érkező, Őrláng című harmadik albumáról a Stula Rock. Az Omen énekes Molnár Péter “Stula” vezette hard rock banda az elmúlt időszakban vérfrissítésen esett át, két ifjú zenész, Bánfalvi Csaba gitáros, és Jakus Kristóf basszusgitáros csatlakozott a csapathoz - a tavaszi-nyári bulikon már láthatta, hallhatta őket a közönség, a dalhoz forgatott klip az első hivatalos videó a zenekar új felállásával.

Horváth Ádám, dobos, fő dalszerző a dal megszületéséről:

“A ‘Hülyék háza’ refrénje és riffje már a 2020-as ‘Örökifjú’ lemeznél felmerült bennem ötletként, csak sokkal lassabb volt, kb. a Valami Amerika főcímdalára hajazott, csak hard rockosabban. Akkor még csak pár sor volt meg a szövegből, plusz ez a bemondás, a refrén első két sora. Arról a lemezről lemaradt, mert hamar éreztem, hogy nem csókol a múzsa homlokon, de utána feljátszottam párszor még különböző tempókban, hangolásokban. Majd az egész elképzelést félretettem, amikor meghallottam Geszti Péter ‘Ne vitatkozzál hülyékkel’ című dalocskáját. Na mondom, basszus, megírta azt a szövegvilágot, amit én elképzeltem a miénkhez, még a végén azt mondják, hogy loptam az ötletet. Fiók. Aztán pár hónap múlva vásároltam egy héthúros gitárt, és elkezdtem masszírozni, így többek között ezt a riffet is, immár Cisz-ből, és énekeltem hozzá a refrént is. Kitaláltam ezeket a szaggatott verzéket, megírtam a végleges sorokat, és már mutattam is Stulának, hogy 'haver írtam egy dalt!'”



A dalban közreműködött:

Velősy Flóra (vokál), Csintalan Márk (gitárszóló)

Stula Rock:

Molnár ’Stula’ Péter - ének

Bánfalvi Csaba - gitár, vokál

Jakus Kristóf - basszusgitár, vokál

Zsigmond Albert - billentyűs hangszerek

Horváth Ádám - dobok, vokál

A tervek szerint még idén érkező új Stula Rock albumról:

“Tavaly felgitároztam az összes nótát a lemezre rendesen, vonalba egy csöves KAOS Amp előfokon keresztül, mert az előző gitárosunkkal nem működött a stúdiózás, addig se álljon a munka. Majd idén tavasszal rátaláltunk Bánfalvi Csabira, aki életet lehelt az amúgy sem bárgyú gitársávokba. Manapság nem divat, de rendesen bemikrofonoztuk a Marshall-ját, és hadd szóljon! Ennél a dalnál kicsit másképp riffelte fel, mint ahogy megírtam, de mindjárt húzott, mint egy gőzmozdony! Igen, ő egy gitáros, én meg egy dobos vagyok, aki gitározik is, igaz már 32 éve, de akkor is csak egy dobos vagyok! (nevet) Év elején pár gitárszólót Csintalan Márk (ex-Mobilmánia) is feljátszott a dalokba, ebben is ő szólózik. Aztán hamar kiderült, hogy nagyon sűrű elfoglaltságai vannak, és nem tud zenekari tag lenni, akkor találtunk rá Csabira, és Kristófra, a két ifjú titánra. Kristóf még hörög és screamel is néhány nótában - nem egy klasszik hard rock album lesz, annyi szent.”

H-Music Hungary

[2025.10.18.]