Továbbra is lendületben a Meteora - Megérkezett a Broken Mind

Intenzív időszakát éli a szimfonikus metalos Meteora - az augusztus 8-án megjelent In this Silence EP után a minialbum trilógia második részének első előfutáraként a Broken Mind című dallal ismerkedhetünk meg, amelyhez egy imidzsklip is készült.

Király Atilla a dal és a klip megszületéséről:

“Sűrű ez az időszak. Az ’In this Silence’ EP még ki se hűlt, de a következő minialbum előfutára már meg is érkezett. Ezúttal a lemez címadó dalát választottuk single-nek, zenekaron belül úgy érezzük, ez a legerősebb tétel nem csak a második EP-n, hanem az egész negyedik lemezen. A ’Broken Mind’ arról szól, amikor az ember látja a saját hibáit és gyarlóságát, de jobb emberré akar válni valaki másért. Könnyebb lenne azt mondani, hogy a korábbi traumáktól vagyok ilyen, deal with it, de tudod, hogy erről nem a másik tehet és jobbat érdemel ennél. Sonataborgir projektnéven futott, amíg meg nem lett hozzá a szöveg, én mikor az intro-témát írtam, a Sonata Arctica-tól a ’Wolf and Raven’ című számra asszociáltam, Gábor, a dobosunk pedig inkább Dimmu Borgir-os hangulatot érzett belőle. A végeredménynek túl sok köze nincs egyikhez se, de mindig érdekes honnan hova jut el egy dal, mire elérünk a kiadásig. A videót a Kill Monday Management-nek köszönhetjük, és csak ajánlani tudjuk őket, mert ritkán megy ilyen gördülékenyen egy klip elkészítése."

Meteora:

Holló Noémi - ének

Fülöp Máté - basszusgitár, hörgés

Király Atilla - billentyűk, vokál

Baranya Dani - gitár

Schreiber Dániel - gitár

Kása Gábor - dob

Fotó: H-Music Hungary - Ulyana Tim

H-Music Hungary

[2025.09.26.]