2025. szeptember 28. | vasárnap | Vencel nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Megjelent az Alestorm, különleges magyar kiadást is kapott új nagylemeze
A Heaven Shall Burn visszatér az európai klubokba
A szabad gondolkodás védelmében...
Lángol az ég - Nova Prospect dal- és klippremier
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze
Megjelent az Ossian új nagylemeze
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
Insane: 20 éves a King Of Fools -  pénteken jubileumi koncert Budapesten!
Célegyenesben a BETON zenekar - Előrendelhető az Önazonos album!
"A teljes csöndtől az erőteljes szürrealitásig…" - Más-Világ címmel megjelent a Fortepiano bemutatkozó minialbuma
“Küzdök én a Végtelennel…” - Lovecrose dal- és klippremier: Veletek maradok
Jön a Depresszió eddigi legnagyszabásúbb kiadványa
Kapcsolatok
H-music
Meteora

Továbbra is lendületben a Meteora - Megérkezett a Broken Mind

Intenzív időszakát éli a szimfonikus metalos Meteora - az augusztus 8-án megjelent In this Silence EP után a minialbum trilógia második részének első előfutáraként a Broken Mind című dallal ismerkedhetünk meg, amelyhez egy imidzsklip is készült.

Király Atilla a dal és a klip megszületéséről:
“Sűrű ez az időszak. Az ’In this Silence’ EP még ki se hűlt, de a következő minialbum előfutára már meg is érkezett. Ezúttal a lemez címadó dalát választottuk single-nek, zenekaron belül úgy érezzük, ez a legerősebb tétel nem csak a második EP-n, hanem az egész negyedik lemezen. A ’Broken Mind’ arról szól, amikor az ember látja a saját hibáit és gyarlóságát, de jobb emberré akar válni valaki másért. Könnyebb lenne azt mondani, hogy a korábbi traumáktól vagyok ilyen, deal with it, de tudod, hogy erről nem a másik tehet és jobbat érdemel ennél. Sonataborgir projektnéven futott, amíg meg nem lett hozzá a szöveg, én mikor az intro-témát írtam, a Sonata Arctica-tól a ’Wolf and Raven’ című számra asszociáltam, Gábor, a dobosunk pedig inkább Dimmu Borgir-os hangulatot érzett belőle. A végeredménynek túl sok köze nincs egyikhez se, de mindig érdekes honnan hova jut el egy dal, mire elérünk a kiadásig. A videót a Kill Monday Management-nek köszönhetjük, és csak ajánlani tudjuk őket, mert ritkán megy ilyen gördülékenyen egy klip elkészítése."

Meteora:
Holló Noémi - ének
Fülöp Máté - basszusgitár, hörgés
Király Atilla - billentyűk, vokál
Baranya Dani - gitár
Schreiber Dániel - gitár
Kása Gábor - dob

Fotó: H-Music Hungary - Ulyana Tim

H-Music Hungary

[2025.09.26.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.]
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Meghitt csendek és felszabadult, táncos hangulat a Parkban - megnéztük a 4S Sreet első Budapest Parkos koncertjét 
Ossian új klipje megrázza a rajongókat - Az "Érkezés" máris közönségkedvenc lett!
Megjelent az Ossian új nagylemeze
Péter Bence új, grandiózus show-val tér vissza Budapestre
Klasszikusok és bónuszdalok: megérkezett a Ülj le mellém album
Huszonöt év után újra Budapesten a Vanden Plas
Behajózik az Amerikai komédia a Veres 1 Színházba
Crowd surf gumicsónakkal, metal szeánsz - megnéztük a teltházas Avenged Sevenfold koncertet a Parkban
Rudolf a Margitszigeten - Győr bátor vállalkozása
Dumaszínház 2025 ősz - új arcok, új estek, új sztorik!  
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze
Esőben is Rock and Roll - A Tábor Fesztivál záró akkordja mindent vitt
Stoner rockerek a Parkban- Queens of the Stone Age koncerten jártunk
Megnéztük T. Danny koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Nem kérünk elnézést: punk/metal/stoner/blues őrület az Amigoban

Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Szeptember 12-én...

Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Harmadszor...
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
Az indusztriális nu metal mesterei a Dürer Kertben
Robbie Williams óriási bulit csinált Budapesten - képekben
beszámolók még