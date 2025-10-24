Megnéztük Koncz Zsuzsa Még 1 Aréna című koncertjét - képekkel

Visszatérő vendége lettem Koncz Zsuzsa koncertjeinek: 2019, 2022 és 2024 után most láttam sorozatban negyedszer. Érdekes látni, ahogy a közélettel párhuzamosan változik a műsora, ahogy a dalválasztással reagál a körülöttünk levő világ változásaira.

Az idei műsorban a legelső dalt éreztem leginkább jellemzőnek, aminek a címe Fordul a világ:

"És a képzelet nyomán

elég egy mozdulat

Es láncát tépi már

a visszafojtott indulat

Hát mondd, mit remélsz

ha megfordulna még a világ"

Még 1 Aréna oncert képekben - klikk a fotóra



Ahogy el is mondta: ez Bródy János 1988-as dala, ami most is teljesen aktuális. Később is utalt rá, hogy meglátjuk, mi lesz hat hónap múlva...

A többi dal, vagy ha úgy tetszik, a többi mondanivaló tulajdonképpen változatlan volt az elmúlt évekhez képest. A megzenésített versek kapcsán például elmondta, mennyire nem szerette az iskolában a verselemzést, mert ahogy fogalmazott: eltávolította a lírától... Nem illik utánaszámolni, hány éve volt Koncz Zsuzsa iskolás, de mindenképpen szörnyű, hogy a magyar iskolarendszer ennyi év után is pontosan ugyanitt tart.

A fiatalokról jutott eszembe, milyen sok fiatal előadó koncertjét láttam ugyanitt a Papp Lászlóban idén. Hozzájuk képest Koncz Zsuzsa koncertjéről érdemes megemlíteni, hogy tökéletes hangminőségben szólt, ahol az énekesnő természetesen végig élőben énekelt. A dalok között pedig nyelvtanilag helyes, összetett magyar mondatokban konferált. Beszélt a világunkról, a dalokról, vagy csak arról, hogy görögök azért találták ki a szünetet, hogy a közönség kibeszélhesse a főhőst - remélte, hogy őt is jól kibeszéltük a szünet alatt...

Természetesen kiállt a hazájukat, a szabadságukat és a családjukat védő ukrán hősökért (Békét és reménységet). Természetesen énekelt Magyarországról is: hogy volt egy másfél évtizedünk, amire sok mindent lehet mondani, de azt biztosan nem, hogy így volt szép, így volt jó... Miért hagytuk, hogy így legyen - ez az 1973-as dal is mennyire aktuális...

Ha én rózsa volnék - ezt a dalt a közönség magától is tudta, a koncertet pedig szokás szerint a Valahol egy lány című dallal zárta. Hosszú koncert volt, 11 órakor ért véget. Kellemetlen látni, hogy sokaknak például a vonat indulása miatt korábban kell elindulni - érdemes lenne a koncertet előbb, hét órakor kezdeni.

Én azt szeretném még megérni, hogy Koncz Zsuzsának ne kelljen protest dalokat énekelnie az Arénában. Ne legyen szükség Ukrajna, az Emberi Jogok Nyilatkozata vagy a környezetvédelem melletti kiállásra. Tudjunk egyszer felszabadultan szórakozni olyan dalokkal, mint a Mr. Alkohol (bár ez most is elhangzott egy egyvelegben), a Valaki kell, hogy szeressen - illetve a Micimackó. Nem úgy, ahogy Bródy adta elő 2022-ben, erdő mellé épített stadionnal és üzletfelekkel, hanem csak egy nagy, közös zik-zikeléssel ünnepelni, ha megfordult a világ...

Szatmári Péter

[2025.10.24.]