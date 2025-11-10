2025. november 10. | hétfő | Réka nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Megjelent az Alestorm, különleges magyar kiadást is kapott új nagylemeze
Alestorm novemberben Miskolcon! 
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze
Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje
El kell mondani: Megjelent a Depresszió új nagylemeze
"...ez egy őszinte, direkt, és szerintünk hiánypótló lemez."
Hülyék háza - Még idén érkezhet a Stula Rock harmadik nagylemeze
Előrendelhető Bobo második nagylemeze! - Bodor Máté dalpremier: Glazing
A szabadság és a felhőtlen életszeretet hirdetése - Rumparty: Új dallal tér vissza a Rumproof
Megjelent a Metrora, Broken Mind EP-je, szöveges videón a minialbum záró tétele
Új köntösben a "Szabadság, szerelem!"
Megjelent a Magma Rise 2010-es debütáló albumának jubileumi újrakiadása
Road - Kétféle LP-n érkezik az idén 10 éves M.A.T.T. album újrakiadása
Kapcsolatok
H-music

Roses Of Thieves dalpremier: Hymn Of Hell - Előrendelhető az új nagylemez!

Egy újabb dalról lebbenti fel a fátylat a már kanyarban lévő második nagylemezéről a Roses Of Thieves. A júniusban bemutatott Fend Off The Dark után megérkezett a Hymn Of Hell, amihez egy nem hétköznapi videoklip is készült.

Az ultradallamos modern rock / metalt EDM, ír kocsmapunk és folk metal elemekkel ötvöző zenekarhoz idén csatlakozott Dudás Ivett (Thy Catafalque, Tales Of Evening) énekesnő - a Demons Ascend címet kapott album már vele készült el. A csapat tíz tételben vezeti végig a hallgatót a morális szürkezónák világán, ahol a hős és a gonosz közti határvonal elmosódik. A folk metal erejével és lírai mélységével az album azt kérdezi: vajon ki dönti el, mi a jó és mi a rossz – és mi van, ha mindkettő ugyanabból a tűzből születik?

A nagylemez tervezett megjelenése: november 21. - már előrendelhető.

 

Roses Of Thieves:
Dudás Ivett - ének
Bárdos Tamás - hegedű
Togyeriska Imre - ütős hangszerek
Kovács Miklós - gitár
Sütöri Patrik - basszusgitár
Hristov-Todorov Dominik - harmonika

Producerek és mix, master: Varga Zoltán, Hristov-Todorov Dominik

Dallista:
01.Fend off the dark
02.Godless Ambrosia
03.Hymn of hell
04. Keep the night inside
05. Not your fate
06.Synonym for blasphemy
07. Taste of freedom
08. White wolf
09.Sail away (Again)
10. Boys - Summertime love

A zenekar nagy kalandra készül, az Alestorm őszi / téli Európa-turnéjának egyik vendégeként 19 városban lép fel. A körút nyitóállomása november 26-án Miskolc!

Alestorm & Lutharo + Roses Of Thieves turnédátumok:

Nov 26 Miskolc, Ady Művház
Nov 27 Bécs, Arena 
Nov 28 Brassó, Kruhnen Musik Halle 
Nov 29 Szófia, Joy Station 
Nov 30 Thessaloniki, Block 33 
Dec 01 Athén, Fuzz Club GR 
Dec 03 Bukarest, Quantic 
Dec 04 Kolozsvár, Form Space
Dec 05 Belgrád, Hangar 
Dec 06 Maribor, Stuk 
Dec 07 Ljubljana, Cvetličarna 
Dec 09 Róma, Orion 
Dec 10 Padova, Hall 
Dec 11 Zürich, X-Tra 
Dec 12 Chemnitz, Kulturbahnhof 
Dec 13 Łódź, Wytwórnia 
Dec 14 Gdansk, B90 
Dec 15 Vilnius, Loftas 
Dec 16 Tallinn, Helitehas

H-Music Hungary

 

[2025.11.10.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Elment a legendás rádiós - nyugodjon békében!
Újabb elismerést kapott Szörényi Levente, gratulálunk!
Radnótit énekel az amerikai énekesnő, Sari Schorr
Különleges fesztivált tartanak a Magyar Zene Házában
A progresszív death metal mesteri a Barba Negraban - Opeth koncerten jártunk 
Megjelent a Magma Rise 2010-es debütáló albumának jubileumi újrakiadása
Új köntösben a "Szabadság, szerelem!"
Az Akvárium Klubba költözik a Wolf Alice koncertje
Novemberben beveszi az MVM Dome színpadát is az Electric Callboy
Kiderült! Ennyi ember bulizott idén a Budapest Parkban
Tankcsapda a Budapest Parkban új dallal, új lendülettel örökké tartó energiával
A Fat Freddy’s Drop Budapestre is elhozza a Based on a True Story jubileumi turnéját
W.A.S.P. koncert októberben: a teljes debütalbumot eljátssza majd Blackie Lawless!
Újabb világsztár lép fel az Operaházban - jegyek itt
Gyökerek és szárnyak - új előadás a Magyar Állami Népi Együttestől
Furfangos mesével veszi kezdetét a gyermekelőadások sora a Békéscsabai Jókai Színházban
Lesz Mikulásgyár 2025-ben? Íme a válasz!

Klasszikus thrash, hard rock és nu metal borította lángba az Arénát - Disturbed / Megadeth koncerten jártunk 
Október 6-án két gigantikus metal csapat töltötte meg a Papp László Arénát. Megnéztük a Disturbed koncertjét a Megadeth...

Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Október 14-én...
Dívák estje  - a Nő ünnepe a MüPában
Egyszer ezt is látni kell! - Katy Perry koncertbeszámoló
Visszatért hozzánk a holland gitárhős - Julian Sas koncerten jártunk
A blues gitár mágus visszatért hozzánk - Dan Patlansky koncerten jártunk
Elisabeth - egy legenda új arca
beszámolók még