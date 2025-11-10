Roses Of Thieves dalpremier: Hymn Of Hell - Előrendelhető az új nagylemez!

Egy újabb dalról lebbenti fel a fátylat a már kanyarban lévő második nagylemezéről a Roses Of Thieves. A júniusban bemutatott Fend Off The Dark után megérkezett a Hymn Of Hell, amihez egy nem hétköznapi videoklip is készült.

Az ultradallamos modern rock / metalt EDM, ír kocsmapunk és folk metal elemekkel ötvöző zenekarhoz idén csatlakozott Dudás Ivett (Thy Catafalque, Tales Of Evening) énekesnő - a Demons Ascend címet kapott album már vele készült el. A csapat tíz tételben vezeti végig a hallgatót a morális szürkezónák világán, ahol a hős és a gonosz közti határvonal elmosódik. A folk metal erejével és lírai mélységével az album azt kérdezi: vajon ki dönti el, mi a jó és mi a rossz – és mi van, ha mindkettő ugyanabból a tűzből születik?



A nagylemez tervezett megjelenése: november 21. - már előrendelhető.

Roses Of Thieves:

Dudás Ivett - ének

Bárdos Tamás - hegedű

Togyeriska Imre - ütős hangszerek

Kovács Miklós - gitár

Sütöri Patrik - basszusgitár

Hristov-Todorov Dominik - harmonika Producerek és mix, master: Varga Zoltán, Hristov-Todorov Dominik Dallista:

01.Fend off the dark

02.Godless Ambrosia

03.Hymn of hell

04. Keep the night inside

05. Not your fate

06.Synonym for blasphemy

07. Taste of freedom

08. White wolf

09.Sail away (Again)

10. Boys - Summertime love A zenekar nagy kalandra készül, az Alestorm őszi / téli Európa-turnéjának egyik vendégeként 19 városban lép fel. A körút nyitóállomása november 26-án Miskolc!



Alestorm & Lutharo + Roses Of Thieves turnédátumok: Nov 26 Miskolc, Ady Művház

Nov 27 Bécs, Arena

Nov 28 Brassó, Kruhnen Musik Halle

Nov 29 Szófia, Joy Station

Nov 30 Thessaloniki, Block 33

Dec 01 Athén, Fuzz Club GR

Dec 03 Bukarest, Quantic

Dec 04 Kolozsvár, Form Space

Dec 05 Belgrád, Hangar

Dec 06 Maribor, Stuk

Dec 07 Ljubljana, Cvetličarna

Dec 09 Róma, Orion

Dec 10 Padova, Hall

Dec 11 Zürich, X-Tra

Dec 12 Chemnitz, Kulturbahnhof

Dec 13 Łódź, Wytwórnia

Dec 14 Gdansk, B90

Dec 15 Vilnius, Loftas

Dec 16 Tallinn, Helitehas



H-Music Hungary

[2025.11.10.]