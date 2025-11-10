Roses Of Thieves dalpremier: Hymn Of Hell - Előrendelhető az új nagylemez!
Egy újabb dalról lebbenti fel a fátylat a már kanyarban lévő második nagylemezéről a Roses Of Thieves. A júniusban bemutatott Fend Off The Dark után megérkezett a Hymn Of Hell, amihez egy nem hétköznapi videoklip is készült.
Az ultradallamos modern rock / metalt EDM, ír kocsmapunk és folk metal elemekkel ötvöző zenekarhoz idén csatlakozott Dudás Ivett (Thy Catafalque, Tales Of Evening) énekesnő - a Demons Ascend címet kapott album már vele készült el. A csapat tíz tételben vezeti végig a hallgatót a morális szürkezónák világán, ahol a hős és a gonosz közti határvonal elmosódik. A folk metal erejével és lírai mélységével az album azt kérdezi: vajon ki dönti el, mi a jó és mi a rossz – és mi van, ha mindkettő ugyanabból a tűzből születik?
Roses Of Thieves: Dudás Ivett - ének Bárdos Tamás - hegedű Togyeriska Imre - ütős hangszerek Kovács Miklós - gitár Sütöri Patrik - basszusgitár Hristov-Todorov Dominik - harmonika
Producerek és mix, master: Varga Zoltán, Hristov-Todorov Dominik
Dallista: 01.Fend off the dark
02.Godless Ambrosia
03.Hymn of hell
04. Keep the night inside
05. Not your fate
06.Synonym for blasphemy
07. Taste of freedom
08. White wolf
09.Sail away (Again)
10. Boys - Summertime love
A zenekar nagy kalandra készül, az Alestorm őszi / téli Európa-turnéjának egyik vendégeként 19 városban lép fel. A körút nyitóállomása november 26-án Miskolc!
Nov 26 Miskolc, Ady Művház
Nov 27 Bécs, Arena
Nov 28 Brassó, Kruhnen Musik Halle
Nov 29 Szófia, Joy Station
Nov 30 Thessaloniki, Block 33
Dec 01 Athén, Fuzz Club GR
Dec 03 Bukarest, Quantic
Dec 04 Kolozsvár, Form Space
Dec 05 Belgrád, Hangar
Dec 06 Maribor, Stuk
Dec 07 Ljubljana, Cvetličarna
Dec 09 Róma, Orion
Dec 10 Padova, Hall
Dec 11 Zürich, X-Tra
Dec 12 Chemnitz, Kulturbahnhof
Dec 13 Łódź, Wytwórnia
Dec 14 Gdansk, B90
Dec 15 Vilnius, Loftas
Dec 16 Tallinn, Helitehas
