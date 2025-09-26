Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje

Fábián Zoltán bemutatta legfrissebb videoklipjét, amely a Nekem a világ című lírai szerelmes dalhoz készült. A szerzemény az énekes tavaly megjelent - Őrzöm a lángot című - első önálló nagylemezén kapott helyet, és most különleges vizuális megjelenítést is nyert.

„Nem gondoltam volna, hogy valaha szerelmes dalt fogok írni, de szerencsére az élet úgy alakította, hogy ez mégis megszületett” – mesélte Zoltán.

A videoklip Felvidéken, Ajnácskőn készült, festői környezetben. A rendezés és a látványvilág Bán Norbert munkáját dicséri, aki érzékenyen és letisztultan kísérte végig a dal üzenetét.



Az Őrzöm a lángot nagylemez a megjelenése óta sikeresnek mondható: többször szerepelt a Mahasz toplista élvonalában, és több száz példány talált gazdára belőle. A mostani klip egyben lezárja az album aktív promóciós időszakát, hiszen az énekes már az új dalok demómunkálatain dolgozik.

Fábián Zoltán és zenekara november 8-án nagyszabású koncerttel készül a budapesti Barba Negraban. A fellépés különlegessége, hogy a Határtalanul produkció keretében olyan neves előadókkal osztják meg a színpadot, mint Vadkerti Imre, Török Tilla, Juhász István és Pad Richárd.

Jegyek

További koncertek:

09.13. Gerjen

09.19. Szeged

09.20. Kágya

09.26. Écs

10.04. Mezőberény

10.05. Monor

10.23. Vác

10.25. Nagyatád

10.31. Salgótarján

11.06. Sokorópátka

11.14. Gúta

11.15. Monor

11.16. Gömörpéterfalva

12.20. Püspökhatvan



Az előadó azt is elárulta, hogy várhatóan 2026-ban érkezik második önálló nagylemeze.



Az Őrzöm a lángot CD a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és Zoli koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető.

[2025.09.26.]