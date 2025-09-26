2025. szeptember 28. | vasárnap | Vencel nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Hat év után headliner turnéval jön a Jinjer Budapestre!
Önálló headliner turnén a Sylosis - 2026 januárjában koncert Budapesten!
Megjelent az Alestorm, különleges magyar kiadást is kapott új nagylemeze
A Heaven Shall Burn visszatér az európai klubokba
A szabad gondolkodás védelmében...
Lángol az ég - Nova Prospect dal- és klippremier
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze
Megjelent az Ossian új nagylemeze
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
Insane: 20 éves a King Of Fools -  pénteken jubileumi koncert Budapesten!
Célegyenesben a BETON zenekar - Előrendelhető az Önazonos album!
"A teljes csöndtől az erőteljes szürrealitásig…" - Más-Világ címmel megjelent a Fortepiano bemutatkozó minialbuma
Kapcsolatok
H-music

Nekem a világ - Megjelent Fábián Zoltán legújabb videoklipje

Fábián Zoltán bemutatta legfrissebb videoklipjét, amely a Nekem a világ című lírai szerelmes dalhoz készült. A szerzemény az énekes tavaly megjelent - Őrzöm a lángot című - első önálló nagylemezén kapott helyet, és most különleges vizuális megjelenítést is nyert.

„Nem gondoltam volna, hogy valaha szerelmes dalt fogok írni, de szerencsére az élet úgy alakította, hogy ez mégis megszületett” – mesélte Zoltán.

A videoklip Felvidéken, Ajnácskőn készült, festői környezetben. A rendezés és a látványvilág Bán Norbert munkáját dicséri, aki érzékenyen és letisztultan kísérte végig a dal üzenetét.

Az Őrzöm a lángot nagylemez a megjelenése óta sikeresnek mondható: többször szerepelt a Mahasz toplista élvonalában, és több száz példány talált gazdára belőle. A mostani klip egyben lezárja az album aktív promóciós időszakát, hiszen az énekes már az új dalok demómunkálatain dolgozik.

Fábián Zoltán és zenekara november 8-án nagyszabású koncerttel készül a budapesti Barba Negraban. A fellépés különlegessége, hogy a Határtalanul produkció keretében olyan neves előadókkal osztják meg a színpadot, mint Vadkerti ImreTörök TillaJuhász István és Pad Richárd.
Jegyek

További koncertek:
09.13. Gerjen
09.19. Szeged
09.20. Kágya
09.26. Écs
10.04. Mezőberény
10.05. Monor
10.23. Vác
10.25. Nagyatád
10.31. Salgótarján
11.06. Sokorópátka
11.14. Gúta
11.15. Monor
11.16. Gömörpéterfalva
12.20. Püspökhatvan

Az előadó azt is elárulta, hogy várhatóan 2026-ban érkezik második önálló nagylemeze.

Az Őrzöm a lángot CD a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és Zoli koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető.

H-Music Hungary

[2025.09.26.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.09.22.]
gazda szolgáltatás [2025.09.11.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Meghitt csendek és felszabadult, táncos hangulat a Parkban - megnéztük a 4S Sreet első Budapest Parkos koncertjét 
Ossian új klipje megrázza a rajongókat - Az "Érkezés" máris közönségkedvenc lett!
Megjelent az Ossian új nagylemeze
Péter Bence új, grandiózus show-val tér vissza Budapestre
Klasszikusok és bónuszdalok: megérkezett a Ülj le mellém album
Huszonöt év után újra Budapesten a Vanden Plas
Behajózik az Amerikai komédia a Veres 1 Színházba
Crowd surf gumicsónakkal, metal szeánsz - megnéztük a teltházas Avenged Sevenfold koncertet a Parkban
Rudolf a Margitszigeten - Győr bátor vállalkozása
Dumaszínház 2025 ősz - új arcok, új estek, új sztorik!  
Lord Of The Lost - márciusban 25 újra Budapesten! 
 Megjelent Siklósi Örs kiadatlan szólólemeze
Esőben is Rock and Roll - A Tábor Fesztivál záró akkordja mindent vitt
Stoner rockerek a Parkban- Queens of the Stone Age koncerten jártunk
Megnéztük T. Danny koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Nem kérünk elnézést: punk/metal/stoner/blues őrület az Amigoban

Nézőtéravató gálaelőadáson voltunk a Magyar Színházban - képekben
Szeptember 12-én...

Megnéztük Korda György és Balázs Klári koncertjét a Budapest Parkban - képekben
Harmadszor...
Shrek és barátai Angyalföldre költöznek
Alanis Morissette családias, meghitt hangulatú koncertje a Budapest Parkban
Dupla jubileumi metal szeánsz a Barba Negrában
Az indusztriális nu metal mesterei a Dürer Kertben
Robbie Williams óriási bulit csinált Budapesten - képekben
beszámolók még