“Örökké nem lehet sötét…” - megérkezett a Fényt!

Az ilyen-olyan indok miatt kora reggel ébredők, vagy még nyugovóra sem térők már talán belefüleltek a Z!ENEMi új dalába - az öt borsodi latorpróféta ugyanis a miskolci napkeltéhez időzítette friss szerzeményének premierjét. Ha viszont nem, akkor itt a kiváló alkalom! Ahogy az a zenekartól megszokott, ezúttal is egy újabb stíluskavalkádot kap a “gyanútlan” hallgató: technikás repp, modern metal, fogós grúvok és EDM-es lebegés egy dalban!

A 2017-ben startolt - és már három nagylemezt is felmutató - ötösfogat ezúttal a legendás producerrel, Varga Zoltánnal dolgozott több friss felvételen; a Fényt! az első a sorban - a folytatás is rövidesen érkezik, érdemes figyelni!

Október végétől országos klubturnéra indul a banda, az alábbi helyszíneken lehet őket elcsípni:

11.21. Szeged / IH

11.28. Székesfehérvár / Nyolcas Műhely

12.12. Hajdúszoboszló / Rock Café

12.27. Budapest / Barba Negra Blue Stage

Z!ENEMi:

Balogh “Juró” Szabolcs – ének, szöveg

Csontos Krisztián – gitár

Szvoboda László – gitár

Hudák Attila – basszusgitár

Mezei Geris – dob

H-Music Hungary

Fotó: H-Music - Vilusz Orsi

[2025.11.16.]