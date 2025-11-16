“Örökké nem lehet sötét…” - megérkezett a Fényt!

Az ilyen-olyan indok miatt kora reggel ébredők, vagy még nyugovóra sem térők már talán belefüleltek a Z!ENEMi új dalába - az öt borsodi latorpróféta ugyanis a miskolci napkeltéhez időzítette friss szerzeményének premierjét. Ha viszont nem, akkor itt a kiváló alkalom! Ahogy az a zenekartól megszokott, ezúttal is egy újabb stíluskavalkádot kap a “gyanútlan” hallgató: technikás repp, modern metal, fogós grúvok és EDM-es lebegés egy dalban!
A 2017-ben startolt - és már három nagylemezt is felmutató - ötösfogat ezúttal a legendás producerrel, Varga Zoltánnal dolgozott több friss felvételen; a Fényt!az első a sorban - a folytatás is rövidesen érkezik, érdemes figyelni!
Október végétől országos klubturnéra indul a banda, az alábbi helyszíneken lehet őket elcsípni:
11.21. Szeged / IH 11.28. Székesfehérvár / Nyolcas Műhely 12.12. Hajdúszoboszló / Rock Café 12.27. Budapest / Barba Negra Blue Stage
