"A világ kihűlt, az idő megállt…” - itt a Csillagokon át
Új szerzeménnyel jelentkezett a Lovecrose - a Csillagokon át című, videoklippel is megtámogatott tétel egy metalcore-ballada az elmúlásról, a tehetetlenségről és a gyászról.
A zenekar pályafutásának talán eddigi legmélyebb daláról így nyilatkozott Csiszár Ádám (gitár, ének): “A Csillagokon át zeneileg úgy építkezik, ahogyan a veszteség utáni haragot és tehetetlen fájdalmat idővel felváltja a lelki megnyugvás, a szép emlékekbe való kapaszkodás és a töretlen hit, hogy valaha, valahol - univerzumokon átívelve - a történetünk folytatódik. Ez a zenei kontraszt a verzék és a refrén közötti témákban csúcsosodik ki, majd az eddigi legmélyebb érzelmekből táplálkozva ‘sírja el’ a gitár a dal végén a szólót. Az epikus kórusos intro és outro pedig keretbe foglalja az egész dalt.”
A dal hangszereléséért és felvételeiért Csiszár Ádám felelt, a LvNBrn Studio falai között. A mix/master ezúttal is a No Silence Stúdióban, Simon István kezei alatt készült.
A videót Volner Márk énekes készítette az Xportfilms égisze alatt, a klip főszereplőit pedig Szarvas Adrienn és Csordás Viktor alakítják.
A forgatás helyszínét a zalaegerszegi Platán Magánklinika biztosította.
A zenekar következő nagyobb koncertjére november 29-én, Budapesten, a Dürer Kertben kerül sor. Az „Alvilágtól a Csillagokig” elnevezésű esemény egy többórás Lovecrose-buli lesz, amely átfogja a csapat teljes zenei életművét - így az este során minden korszakból felcsendülnek majd dalok.
