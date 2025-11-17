2025. november 18. | kedd | Jenő nevenapja
 
"A világ kihűlt, az idő megállt…” - itt a Csillagokon át

Új szerzeménnyel jelentkezett a Lovecrose - a Csillagokon át című, videoklippel is megtámogatott tétel egy metalcore-ballada az elmúlásról, a tehetetlenségről és a gyászról. 

A zenekar pályafutásának talán eddigi legmélyebb daláról így nyilatkozott Csiszár Ádám (gitár, ének): “A Csillagokon át zeneileg úgy építkezik, ahogyan a veszteség utáni haragot és tehetetlen fájdalmat idővel felváltja a lelki megnyugvás, a szép emlékekbe való kapaszkodás és a töretlen hit, hogy valaha, valahol - univerzumokon átívelve - a történetünk folytatódik. Ez a zenei kontraszt a verzék és a refrén közötti témákban csúcsosodik ki, majd az eddigi legmélyebb érzelmekből táplálkozva ‘sírja el’ a gitár a dal végén a szólót. Az epikus kórusos intro és outro pedig keretbe foglalja az egész dalt.”

A dal hangszereléséért és felvételeiért Csiszár Ádám felelt, a LvNBrn Studio falai között. A mix/master ezúttal is a No Silence Stúdióban, Simon István kezei alatt készült.

A videót Volner Márk énekes készítette az Xportfilms égisze alatt, a klip főszereplőit pedig Szarvas Adrienn és Csordás Viktor alakítják.

A forgatás helyszínét a zalaegerszegi Platán Magánklinika biztosította.

A zenekar következő nagyobb koncertjére november 29-én, Budapesten, a Dürer Kertben kerül sor. Az „Alvilágtól a Csillagokig” elnevezésű esemény egy többórás Lovecrose-buli lesz, amely átfogja a csapat teljes zenei életművét - így az este során minden korszakból felcsendülnek majd dalok.

H-Music Hungary

[2025.11.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
