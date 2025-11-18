2025. november 18. | kedd | Jenő nevenapja
 
Deep Purple

Deep Purple-koncert jövőre még egyszer Budapesten

A hard rock és a heavy metál legendája, az angol Deep Purple ad koncertet 2026. október 2-án a Papp László Budapest Sportarénában.

 

A több mint fél évszázada működő, eddig huszonkét stúdióalbumot készített zenekar jövőre Európában és az Egyesült Királyságban is turnézik, ennek részeként lép fel a magyar fővárosban is.

A Deep Purple a szintén brit rockcsapat, a Jayler kísér a turnén - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.

A Deep Purple lemezeiből világszerte több mint 100 millió példány fogyott. A zenekar legutóbbi, sorrendben huszonharmadik stúdióalbuma, a kritikusok által is elismert =1 című lemez tavaly jelent meg és nagy sikert aratott. Az őstagok közül hárman, Ian Paice, Roger Glover és Ian Gillan a mai napig a Deep Purple-ben zenélnek.

A csapat talán utoljára indul turnéra, hiszen a szemproblémákkal küszködő frontember, Ian Gillan elmúlt 80 éves, Roger Glover basszusgitáros hamarosan betölti a 80-at, Ian Paice dobos pedig, aki fellépett az idei paksi Gastroblues Fesztiválon, 77.
Az együttest a Smoke On The Water című örökzöldnek köszönhetően szinte mindenki ismeri. Első néhány lemezük közül ma már a korszakos jelentőségű anyagok közé tartozik a bemutatkozó Shades of Deep Purple (1968), a Deep Purple (1969), a Deep Purple in Rock (1970), a Fireball (1971) vagy a Machine Head (1972) című korong.

A Deep Purple 1968-ban alakult, hosszú története során számos változás volt a tagságában. A későbbi legendás felállásból Jon Lord billentyűs (ő 2012-ben elhunyt) és Ritchie Blackmore gitáros volt alapító tag, aztán csatlakozott hozzájuk Ian Paice és Rod Evans énekes, akit nem sokkal később Ian Gillan váltott, mellette Roger Glover lett a basszusgitáros.

A következő évtizedekben megfordult a Deep Purple-ben például David Coverdale énekes, Tommy Bolin és Joe Satriani gitáros.
A Deep Purple mostani felállásában Gillan, Paice és Glover mellett Don Airey billentyűs és Simon McBride gitáros játszik.

[2025.11.18.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
