2026. március 3. | kedd | Kornélia nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
"A Trón" az Erkelben - látványos musical, de nem történelemóra
Az Erkel Színház előadásában debütál a Wicked musical
Négy évszázadot ugrott az Erkel, A trón után megérkezett az Elisabeth
Elisabeth - egy legenda új arca
Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
Minden idők legnagyobb magyarországi színházi jegyértékesítését produkálta az Erkel
Százezredik látogatóját köszöntötte az Erkel Színház
Bemutatták az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? musicalt
Kapcsolatok
Erkel Színház

Erkel Fesztivál: Országos Musical Színjátszó Találkozót hirdet a musicalszínház

Az Erkel Színház 2026-ban először hívja életre az Erkel Fesztivál – Országos Musical Színjátszó Találkozót, melynek célja, hogy az amatőr színjátszáson belül kifejezetten zenés produkciókat játszó ifjúsági és gyermekcsoportoknak teremtsen bemutatkozási lehetőséget, mely egyben egy országos szintű megmérettetést is jelent számukra. A jelentkezést március 23-ig várják.

Hagyományteremtő szándékkal Országos Musical Színjátszó Találkozót szervez a musicalszínházként megújult Erkel idén júniusban. Az első Erkel Fesztivál egy országos megmérettetés is egyben, melyre ’zenés színház’ és ’ének’ kategóriába várják zenés produkciókat játszó ifjúsági és gyermekcsoportok, illetve azok tagjainak jelentkezését.

„A musical egy kortalan műfaj, értéktartó elemei különböző korosztályokat szólítanak meg, és örömmel látjuk, hogy egyre növekszik a fiatalok érdeklődése is” – mondja Szente Vajk, az Erkel vezetője. „Azt pedig külön öröm látni, hogy mennyi fiatal foglalkozik komolyabb szinten is a műfajjal. A most meghirdetett, és a szándékunk szerint évente visszatérő Erkel Fesztivál versenye révén alkalom nyílik a szakmai utánpótlás biztosítására, magasabb szinten történő támogatására” – tette hozzá a színházi szakember.

Az Erkel kezdeményezésére induló megmérettetésre a ’zenés színház’ kategóriában a jelentkező csoportról készült kisfilmmel, illetve egy, az általuk előadott darab rövid részletéről készült videófelvétellel, az ’énekversenyre’ a nevező előadásában megvalósuló dalról készült videófelvétellel, valamint mindkét esetben a jelentkezési lap elküldésével lehet jelentkezni.

A beküldött anyagok előzsűrizésen esnek át, a kiválasztott produkciók pedig az Erkel Színház művészeiből álló – Szente Vajk és Ember Márk vezette - zsűri előtt, élőben mutatkozhatnak be 2026. június 5-6-án, az Erkel színpadán.

A nevezéssel kapcsolatos bővebb információkat a https://erkelszinhaz.hu/erkel-fesztival-2026/  oldalon lehet elérni.

Erkel Színház

 

[2026.02.27.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Megnéztük az Indul a bakterházat a Magyar Színházban - jegyek itt
Robban a disco a Kongresszusi Központban: Melody Maker új slágerrel robbant
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Új Nagy Bogi x DESH kollab - lovas klip, ami megfog!
A The Sisters of Mercy visszatér a Dürer Kertbe
Jethro Tull koncert Budapesten 2026-ban is
A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk
A közönség visszakövetelte: megújulva tér vissza a Csoportterápia a Veres 1 Színházba
Hangadó: indul a közönségszavazás
Környezetbarát és gazdaságos: a homlokzati falak hőszigetelési lehetőségei
Metalcore est a Barba Negraban
Dal- és videópremier a március 6-án érkező Road 20 - Aréna koncertlemezről 
Évadbejelentő sajtótájékoztató a Békéscsabai Jókai Színházban
Mennyire kényelmesek a zenei híroldalak: vélemények elemzése
Musical & More - Szenvedélyes Karnevál
A nevetés menedéke: Határtalan művészeti élmény Kárpátalján
A hirtelen haragú hősszerelmes: Boncsér Gergely a Dóm téri Carmenben
"Nem kiszolgálója akartam lenni a történetnek, hanem alkotó része"
Új dalokkal kezdi a visszaszámlálást nagykoncertjéig a Quimby
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk

Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Az Analóg Music Hall-ban ismét egy csodálatos k-pop...

Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
2025.12.16-...
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk
beszámolók még