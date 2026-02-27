Erkel Fesztivál: Országos Musical Színjátszó Találkozót hirdet a musicalszínház

Az Erkel Színház 2026-ban először hívja életre az Erkel Fesztivál – Országos Musical Színjátszó Találkozót, melynek célja, hogy az amatőr színjátszáson belül kifejezetten zenés produkciókat játszó ifjúsági és gyermekcsoportoknak teremtsen bemutatkozási lehetőséget, mely egyben egy országos szintű megmérettetést is jelent számukra. A jelentkezést március 23-ig várják.

Hagyományteremtő szándékkal Országos Musical Színjátszó Találkozót szervez a musicalszínházként megújult Erkel idén júniusban. Az első Erkel Fesztivál egy országos megmérettetés is egyben, melyre ’zenés színház’ és ’ének’ kategóriába várják zenés produkciókat játszó ifjúsági és gyermekcsoportok, illetve azok tagjainak jelentkezését.



„A musical egy kortalan műfaj, értéktartó elemei különböző korosztályokat szólítanak meg, és örömmel látjuk, hogy egyre növekszik a fiatalok érdeklődése is” – mondja Szente Vajk, az Erkel vezetője. „Azt pedig külön öröm látni, hogy mennyi fiatal foglalkozik komolyabb szinten is a műfajjal. A most meghirdetett, és a szándékunk szerint évente visszatérő Erkel Fesztivál versenye révén alkalom nyílik a szakmai utánpótlás biztosítására, magasabb szinten történő támogatására” – tette hozzá a színházi szakember.

Az Erkel kezdeményezésére induló megmérettetésre a ’zenés színház’ kategóriában a jelentkező csoportról készült kisfilmmel, illetve egy, az általuk előadott darab rövid részletéről készült videófelvétellel, az ’énekversenyre’ a nevező előadásában megvalósuló dalról készült videófelvétellel, valamint mindkét esetben a jelentkezési lap elküldésével lehet jelentkezni.



A beküldött anyagok előzsűrizésen esnek át, a kiválasztott produkciók pedig az Erkel Színház művészeiből álló – Szente Vajk és Ember Márk vezette - zsűri előtt, élőben mutatkozhatnak be 2026. június 5-6-án, az Erkel színpadán.



A nevezéssel kapcsolatos bővebb információkat a https://erkelszinhaz.hu/erkel-fesztival-2026/ oldalon lehet elérni.

