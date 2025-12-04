Megérkezett az Ofenbach újdonsága - hallgasd meg

Megérkezett az Ofenbach legújabb kislemeze „Miles Away” címmel, melyhez énekes-dalszerzőként ezúttal a londoni székhelyű, dél-afrikai Julia Church csatlakozott.
Az Ofenbach az elmúlt évtizedben hatalmas karriert futott be olyan slágereknek köszönhetően, mint a „Be Mine” az „Overdrive (feat. Norma Jean Martine)” vagy a „Wasted Love (feat. Laguiqe)”, melyekkel a fiúk többmillárd streamet és toplista-sikereket értek el, így mára a világ egyik legismertebb elektronikus duójaként tartják őket számon. 2025-ben ’CLONED VOL.1’ című EP-jükkel új művészi irányt vettek — élő show-élményekkel, koncepcióváltással és identitáskereséssel, melyet most a „Miles Away” még tovább visz, és tükrözi azt, ahol a páros művészi evolúciójában jelenleg tart.
A vadonatúj track nemcsak újabb slágergyanús felvétel a párizsi elektronikus bandától, hanem egy pulzáló dance-himnusz, amely egyszerre frissíti fel az Ofenbach hangzásvilágát és mutatja meg, hogy a csapat kész új vizekre evezni.
[2025.12.04.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.