Megérkezett az Ofenbach újdonsága - hallgasd meg

Megérkezett az Ofenbach legújabb kislemeze „Miles Away” címmel, melyhez énekes-dalszerzőként ezúttal a londoni székhelyű, dél-afrikai Julia Church csatlakozott.

Az Ofenbach az elmúlt évtizedben hatalmas karriert futott be olyan slágereknek köszönhetően, mint a „Be Mine” az „Overdrive (feat. Norma Jean Martine)” vagy a „Wasted Love (feat. Laguiqe)”, melyekkel a fiúk többmillárd streamet és toplista-sikereket értek el, így mára a világ egyik legismertebb elektronikus duójaként tartják őket számon. 2025-ben ’CLONED VOL.1’ című EP-jükkel új művészi irányt vettek — élő show-élményekkel, koncepcióváltással és identitáskereséssel, melyet most a „Miles Away” még tovább visz, és tükrözi azt, ahol a páros művészi evolúciójában jelenleg tart.

A vadonatúj track nemcsak újabb slágergyanús felvétel a párizsi elektronikus bandától, hanem egy pulzáló dance-himnusz, amely egyszerre frissíti fel az Ofenbach hangzásvilágát és mutatja meg, hogy a csapat kész új vizekre evezni.

[2025.12.04.]