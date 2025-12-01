Nem egy klasszik Hard Rock album lesz, annyi szent...

December 12-én jelenik meg az Omen énekes Molnár Péter 'Stula' vezette - hard rock formációként indult, de egyre metalosabbá váló - Stula Rock 12+1 tételes harmadik nagylemeze, számos vendégközreműködővel a dalokban.

A keresztségben - folytatva az ö és ő betűvel kezdődő lemezcímeket - Őrláng címet kapott album az alábbi linkről már előrendelhető.

A csapat az elmúlt időszakban vérfrissítésen esett át, két ifjú zenész - Bánfalvi Csaba gitáros, és Jakus Kristóf basszusgitáros - csatlakozott Stuláékhoz, az ő hathatós közreműködésüknek köszönhetően az eddigieknél még színesebb palettából dolgoztak a dalok véglegesítése során.

Dallista:

1. Hülyék háza

2. Karomra szárnyat

3. Bennünk az őrláng

4. Szívdobbanás

5. Hess, Vészmadár

6. Legyél büszke rá

7. Morális szex

8. Mindig a cél felé

9. Bemindenezve

10. Égben végigmérnek

11. Analóg generáció

12. Kényszerfelszállás

Bonus:

13. A szép nő (akusztikus verzió)

Közreműködők:

Csintalan Márk - gitárszóló (1, 3, 5, 6, 7)

Kosztin László - gitárszóló (2, 13)

Vigyinszki Máté - akusztikus gitár (13), gitárszóló (4)

Berczelly "Beró" Csaba - basszusgitár (13), vokál (2, 13)

Benko Kristian Reinhold - akusztikus gitár

Hangfelvétel: Horváth Ádám stúdió

Keverés, mastering: Vanek Gábor - Zovaa Music Studio, Ipolyság

Zenei rendező, hangszerelés: Horváth Ádám, Zsigmond Albert

Stula Rock:

Molnár Péter "Stula" - ének, vokál, csörgő

Velősy Flóra - ének, vokál

Bánfalvi Csabi - gitárok

Zsigmond Albert - billentyűs hangszerek

Jakus Kristóf - basszusgitár, ének, vokál, scream, hörgés

Horváth Ádám - dobok, gitárok, akusztikus gitár, vokál

H-Music Hungary

[2025.12.01.]