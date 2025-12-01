Nem egy klasszik Hard Rock album lesz, annyi szent...
December 12-én jelenik meg az Omen énekes Molnár Péter 'Stula' vezette - hard rock formációként indult, de egyre metalosabbá váló - Stula Rock 12+1 tételes harmadik nagylemeze, számos vendégközreműködővel a dalokban.
A keresztségben - folytatva az ö és ő betűvel kezdődő lemezcímeket - Őrláng címet kapott album az alábbi linkről már előrendelhető.
A csapat az elmúlt időszakban vérfrissítésen esett át, két ifjú zenész - Bánfalvi Csaba gitáros, és Jakus Kristóf basszusgitáros - csatlakozott Stuláékhoz, az ő hathatós közreműködésüknek köszönhetően az eddigieknél még színesebb palettából dolgoztak a dalok véglegesítése során.
Dallista:
1. Hülyék háza 2. Karomra szárnyat 3. Bennünk az őrláng 4. Szívdobbanás 5. Hess, Vészmadár 6. Legyél büszke rá 7. Morális szex 8. Mindig a cél felé 9. Bemindenezve 10. Égben végigmérnek 11. Analóg generáció 12. Kényszerfelszállás Bonus: 13. A szép nő (akusztikus verzió)
