H-music

Nem egy klasszik Hard Rock album lesz, annyi szent...

December 12-én jelenik meg az Omen énekes Molnár Péter 'Stula' vezette - hard rock formációként indult, de egyre metalosabbá váló - Stula Rock 12+1 tételes harmadik nagylemeze, számos vendégközreműködővel a dalokban.

A keresztségben - folytatva az ö és ő betűvel kezdődő lemezcímeket - Őrláng címet kapott album az alábbi linkről már előrendelhető.

A csapat az elmúlt időszakban vérfrissítésen esett át, két ifjú zenész - Bánfalvi Csaba gitáros, és Jakus Kristóf basszusgitáros - csatlakozott Stuláékhoz, az ő hathatós közreműködésüknek köszönhetően az eddigieknél még színesebb palettából dolgoztak a dalok véglegesítése során.

Dallista:
1. Hülyék háza
2. Karomra szárnyat
3. Bennünk az őrláng
4. Szívdobbanás
5. Hess, Vészmadár
6. Legyél büszke rá
7. Morális szex
8. Mindig a cél felé
9. Bemindenezve
10. Égben végigmérnek
11. Analóg generáció
12. Kényszerfelszállás
Bonus:
13. A szép nő (akusztikus verzió)

Közreműködők:
Csintalan Márk - gitárszóló (1, 3, 5, 6, 7)
Kosztin László - gitárszóló (2, 13)
Vigyinszki Máté - akusztikus gitár (13), gitárszóló (4)
Berczelly "Beró" Csaba  - basszusgitár (13), vokál (2, 13)
Benko Kristian Reinhold - akusztikus gitár

Hangfelvétel: Horváth Ádám stúdió
Keverés, mastering: Vanek Gábor - Zovaa Music Studio, Ipolyság
Zenei rendező, hangszerelés: Horváth Ádám, Zsigmond Albert

Stula Rock:
Molnár Péter "Stula" - ének, vokál, csörgő
Velősy Flóra - ének, vokál
Bánfalvi Csabi - gitárok
Zsigmond Albert - billentyűs hangszerek
Jakus Kristóf - basszusgitár, ének, vokál, scream, hörgés
Horváth Ádám - dobok, gitárok, akusztikus gitár, vokál

H-Music Hungary

[2025.12.01.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
