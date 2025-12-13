"Rejtvény a Lét…" - Megjelent az Alcohol új nagylemeze

Hosszú idő után új szerzeményeket tartalmazó albummal jelentkezett az Alcohol zenekar - a Rejtvény című lemezre tíz tétel került. A korongon a jól megszokott zenei irány és szókimondó szövegek mellett új zenei megoldások, új megközelítések is helyet kaptak, valamint számos vendég közreműködik a dalokban.

Az album megszületése - bár látszólag töretlenül folyt a munka - nem volt egy könnyű menet, Csövi egy igen komoly betegséggel is meg kellett küzdjön az elmúlt időszakban, ami végül szó szerint egyfajta élet-halál harccá terebélyesedett, de szerencsére minden pozitív irányba fordult.



“Az egész lemez, az intro és az outro is úgy van megcsinálva, hogy keretbe zárja kicsit. Kórházi zaj, szívdobogás, szívleállás, és onnan kezdődik az a sípolás, majd a ‘Rejtvény’ dal. Aztán a végére újraindul. A címekből, a szövegfordulatokból sokan hitték azt, hogy ez az egész az elmúlt két évemről szól. De nem. Az album tehát bizonyos értelemben egy kerek egységet alkot, de nem egy témát jár körül - annyi a különbség a korábbiakhoz képest, hogy most két lassú dal van.” - összegezte a legfontosabbakat a nemrég 40. születésnapját ünneplő Csövi.

A Rejtvény album egy 52 oldalas, egy Csövi 40 éve (z)űrben című képregényt magában foglaló, valamint exkluzív interjúkat (Alcohol, Kalapács József, Kalapács-Ódor Cintia, Abaházi Csaba, Rubcsics Richárd, Szijártó Zsolt), és két posztert tartalmazó H-Music magazinnal együtt jelent meg.



A CD+magazin kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, valamint a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein, a CD a MediaMarkt üzletekben. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető további zenekari termékek mellett.

Dallista:

01. Intro (Asztrál)

02. Rejtvény

03. A másik Énem

04. Mi lesz veled Magyarország

05. Túlvilági buli

06. A zene összeköt

07. Nem akarok háborút

08. Hasta la vista

09. Az én éjszakám

10. Az Élet Vizén

Az albumot készítette:

Tóth Sándor ' Csövi' - ének, basszusgitár, vokál

Nagy Márton 'Marcipán' - gitár, billentyűs hangszerek, vokál

Szabó Tamás - gitár

Ratkai Miklós ‘Retekkoma’ - dob

Zene: Alcohol (kivéve: Hasta la vista - Rubcsics Richárd)

Szöveg: Csövi



A lemezen közreműködnek:

Abaházi Csaba - ének (A zene összeköt)

Kalapács József - ének (A zene összeköt)

Kalapács-Ódor Cintia - ének (A zene összeköt)

Szijártó Zsolt - gitár (A zene összeköt)

Rubcsics Richárd - gitár (Hasta la vista)

Heiszmann Henrik - gitár (Az Élet Vizén)

Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai (A zene összeköt)

Boros Béla - basszusgitár

Ratkai Miklós 'Retekkoma' - dob

Jövőre a Moby Dick-kel közösen országjáró turnén mutatják majd be Csöviék az új albumot.

H-Music Hungary

[2025.12.13.]