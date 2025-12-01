Kalapács József és az Akusztika dalpremier: Jót ne várj - Előrendelhető a új nagylemez
December 12-én érkezik a Kalapács József fémjelezte Akusztika formáció Neolitikum címet kapott új nagylemeze. A 10+1 tételes - főként saját szerzeményeket tartalmazó - album némiképp módosult tagsággal és jó néhány közreműködővel készült. “Kifejezetten egy emberi lemezt szándékoztunk készíteni, ehhez vissza kellett nyúljunk a zene alapjához (az új kőkorhoz), amikor még számított a ritmus, a dallam, és a szöveg egysége. Viszont, mi is a mostani civilizációban élünk, a mai kor vívmányait is szeretjük, így minden valódisága és emberisége mellett - jó értelemben - modern is lett ez az album.” - szól elsőkézből, azaz Józsitól a dalcsokor ajánlója.
Az album digipak CD formátumban egy tematikus H-Music magazinnal együtt érkezik majd, de vinylen és pendrive-on is megjelenik majd. Előrendelés
Az előrendelés indulásához időzítve - a korongra bónuszként felkerült, október 23-án bemutatott Szabadság, szerelem után - a Jót ne várj című dallal ismerkedhetünk meg.
A kiadvány valamennyi dalához készült egy-egy hangulatos stúdiókoncert-felvétel, melyek folyamatosan jelennek majd meg a H-Music YouTube csatornáján.
Dallista: 01. Betyárbecsület 02. Jót ne várj 03. Lélekölő 04. Tiéd minden út 05. Fénylő remény 06. Szenvedély 07. Nyugalomsziget 08. Várj úgy 09. Tűz és vér 10. A vén csavargó halála 11. Szabadság, szerelem (CD bónusz)
