Kalapács József és az Akusztika dalpremier: Jót ne várj - Előrendelhető a új nagylemez

December 12-én érkezik a Kalapács József fémjelezte Akusztika formáció Neolitikum címet kapott új nagylemeze. A 10+1 tételes - főként saját szerzeményeket tartalmazó - album némiképp módosult tagsággal és jó néhány közreműködővel készült. “Kifejezetten egy emberi lemezt szándékoztunk készíteni, ehhez vissza kellett nyúljunk a zene alapjához (az új kőkorhoz), amikor még számított a ritmus, a dallam, és a szöveg egysége. Viszont, mi is a mostani civilizációban élünk, a mai kor vívmányait is szeretjük, így minden valódisága és emberisége mellett - jó értelemben - modern is lett ez az album.” - szól elsőkézből, azaz Józsitól a dalcsokor ajánlója.

Az album digipak CD formátumban egy tematikus H-Music magazinnal együtt érkezik majd, de vinylen és pendrive-on is megjelenik majd.

Előrendelés

Az előrendelés indulásához időzítve - a korongra bónuszként felkerült, október 23-án bemutatott Szabadság, szerelem után - a Jót ne várj című dallal ismerkedhetünk meg.

A kiadvány valamennyi dalához készült egy-egy hangulatos stúdiókoncert-felvétel, melyek folyamatosan jelennek majd meg a H-Music YouTube csatornáján.

Dallista:

01. Betyárbecsület

02. Jót ne várj

03. Lélekölő

04. Tiéd minden út

05. Fénylő remény

06. Szenvedély

07. Nyugalomsziget

08. Várj úgy

09. Tűz és vér

10. A vén csavargó halála

11. Szabadság, szerelem (CD bónusz)

Közreműködők:

Tordai Emese - vokál (1-10.)

Kalapács-Ódor Cintia - ének (4.,5.,8.)

Mészáros Lotti Ella - ének (5.)

Mészáros Adelina - ének (5.)

Babári József „Mr. Basary” - ének (10.)

A felvételek az Ecseri Vasmű stúdióban készültek 2025-ben.

Hangmérnök: Weisz László

Zenei rendező: Závoti Zoltán

Hangszerelés: Závoti Zoltán



Szabadság, szerelem

Felvétel, keverés, mastering:

Vastag Gábor 'Vasti' (Sounday Studio)

Jung Norbert



Kalapács-Ódor Cintia - ének

Kalapács József - ének

Bánfalvi Sándor - dob

Pazdera György - basszusgitár

Venyercsán Zsolt - zongora, vonós hangszerek

Nagy Dávid - gitár

Kalapács József és az Akusztika:

Kalapács József - ének

Závoti Zoltán - gitár

Tempfli Erik - billentyű

Talabér László - basszusgitár

Borbély Zsolt - dob

H-Music Hungary

[2025.12.01.]