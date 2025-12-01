2025. december 1. | hétfő | Elza nevenapja
 
H-music
Kalapács József

Kalapács József és az Akusztika dalpremier: Jót ne várj - Előrendelhető a új nagylemez

December 12-én érkezik a Kalapács József fémjelezte Akusztika formáció Neolitikum címet kapott új nagylemeze. A 10+1 tételes - főként saját szerzeményeket tartalmazó - album némiképp módosult tagsággal és jó néhány közreműködővel készült. “Kifejezetten egy emberi lemezt szándékoztunk készíteni, ehhez vissza kellett nyúljunk a zene alapjához (az új kőkorhoz), amikor még számított a ritmus, a dallam, és a szöveg egysége. Viszont, mi is a mostani civilizációban élünk, a mai kor vívmányait is szeretjük, így minden valódisága és emberisége mellett - jó értelemben - modern is lett ez az album.” - szól elsőkézből, azaz Józsitól a dalcsokor ajánlója.

Az album digipak CD formátumban egy tematikus H-Music magazinnal együtt érkezik majd, de vinylen és pendrive-on is megjelenik majd.
Előrendelés

Az előrendelés indulásához időzítve - a korongra bónuszként felkerült, október 23-án bemutatott Szabadság, szerelem után - a Jót ne várj című dallal ismerkedhetünk meg.

A kiadvány valamennyi dalához készült egy-egy hangulatos stúdiókoncert-felvétel, melyek folyamatosan jelennek majd meg a H-Music YouTube csatornáján.

Dallista:
01. Betyárbecsület
02. Jót ne várj
03. Lélekölő
04. Tiéd minden út
05. Fénylő remény
06. Szenvedély
07. Nyugalomsziget
08. Várj úgy
09. Tűz és vér
10. A vén csavargó halála
11. Szabadság, szerelem (CD bónusz)

Közreműködők:
Tordai Emese - vokál (1-10.)
Kalapács-Ódor Cintia - ének (4.,5.,8.)
Mészáros Lotti Ella - ének (5.)
Mészáros Adelina - ének (5.)
Babári József „Mr. Basary” - ének (10.)

A felvételek az Ecseri Vasmű stúdióban készültek 2025-ben.
Hangmérnök: Weisz László
Zenei rendező: Závoti Zoltán
Hangszerelés: Závoti Zoltán

Szabadság, szerelem
Felvétel, keverés, mastering: 
Vastag Gábor 'Vasti' (Sounday Studio)
Jung Norbert

Kalapács-Ódor Cintia - ének
Kalapács József - ének
Bánfalvi Sándor - dob
Pazdera György - basszusgitár
Venyercsán Zsolt - zongora, vonós hangszerek
Nagy Dávid - gitár

Kalapács József és az Akusztika:
Kalapács József - ének
Závoti Zoltán - gitár
Tempfli Erik - billentyű
Talabér László - basszusgitár
Borbély Zsolt - dob

H-Music Hungary

[2025.12.01.]

