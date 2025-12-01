Imperium dalpremier: Európa - Előrendelhető a bemutatkozó nagylemez

December 12-én érkezik az Imperium - 5 éven át és sok vendégzenész közreműködésével készült - debütáló albuma. "A Torony az égen erőteljes, dallamos Heavy Metal album, korszerű hangzással, 11 saját szerzeménnyel, és a magyar rock/metal történelem három kimagasló dalának újragondolásával, köztük Varga Miklós Európájával." - foglalta össze a leglényegesebbeket a lemezről az egyik alapító, Matláry Miklós.

Az album az alábbi linkről már előrendelhető.

A lemez dallistája:

1. Országút az Égre

2. A Holtak nevében

3. A szerelem árnyéka

4. Leszek szél

5. Európa

6. Torony az égen

7. Titkos háború

8. Bűnre bűn

9. Nem az ami megöl

10. A szerelem háború

11. Isten veled

12. Te mondd meg

13. Highway to Heaven

14. Seraphine - instrumental

Imperium:

Kovács Nemes Andor - ének

Matláry Miklós - billentyűs hangszerek

Ispán András - basszusgitár

... és zenésztársaik

[2025.12.01.]