Imperium dalpremier: Európa - Előrendelhető a bemutatkozó nagylemez

December 12-én érkezik az Imperium - 5 éven át és sok vendégzenész közreműködésével készült - debütáló albuma. "A Torony az égen erőteljes, dallamos Heavy Metal album, korszerű hangzással, 11 saját szerzeménnyel, és a magyar rock/metal történelem három kimagasló dalának újragondolásával, köztük Varga Miklós Európájával." - foglalta össze a leglényegesebbeket a lemezről az egyik alapító, Matláry Miklós.

Az album az alábbi linkről már előrendelhető.

A lemez dallistája:
1. Országút az Égre
2. A Holtak nevében
3. A szerelem árnyéka
4. Leszek szél
5. Európa
6. Torony az égen
7. Titkos háború
8. Bűnre bűn
9. Nem az ami megöl
10. A szerelem háború
11. Isten veled
12. Te mondd meg
13. Highway to Heaven
14. Seraphine - instrumental

Imperium:
Kovács Nemes Andor - ének
Matláry Miklós - billentyűs hangszerek
Ispán András - basszusgitár
... és zenésztársaik
 

 

[2025.12.01.]

