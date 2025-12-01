Imperium dalpremier: Európa - Előrendelhető a bemutatkozó nagylemez
December 12-én érkezik az Imperium - 5 éven át és sok vendégzenész közreműködésével készült - debütáló albuma. "A Torony az égen erőteljes, dallamos Heavy Metal album, korszerű hangzással, 11 saját szerzeménnyel, és a magyar rock/metal történelem három kimagasló dalának újragondolásával, köztük Varga Miklós Európájával." - foglalta össze a leglényegesebbeket a lemezről az egyik alapító, Matláry Miklós.
A lemez dallistája: 1. Országút az Égre 2. A Holtak nevében 3. A szerelem árnyéka 4. Leszek szél 5. Európa 6. Torony az égen 7. Titkos háború 8. Bűnre bűn 9. Nem az ami megöl 10. A szerelem háború 11. Isten veled 12. Te mondd meg 13. Highway to Heaven 14. Seraphine - instrumental
Imperium: Kovács Nemes Andor - ének Matláry Miklós - billentyűs hangszerek Ispán András - basszusgitár ... és zenésztársaik
