Flo Rida-val és Timbaland-el robban be a 2026-os Deja Vu Fesztivál

Minden idők legnagyobb zenei időutazására készülhetünk 2026. június 10-13. között a szegedi Deja Vu fesztiválon. Magyarország legkedveltebb retro buliján világsztárok sora idézi fel a felejthetetlen házibulikat. Ezúttal élőben élvezhetjük majd Flo Rida, Timbaland, az Earth, Wind & Fire, Samantha Fox, Bonnie Tyler és megannyi legendás sztár koncertjét. 

Eddig itthon sosem látott világsztárok, Grammy-díjas előadók és visszatérő közönségkedvencek adják egymásnak a színpadot négy napon át az Újszegedi Partfürdőn a Deja Vu Fesztiválon. 
 
A legendás sztárok közt ott lesz Flo Rida, aki 2007-ben robbant be a toplisták élére „Low” című dalával, és ezt követően is ontotta magából a slágereket. Az amerikai szupersztár olyan közönségkedvenc dalokkal érkezik, mint a ’Wild Ones’, a ’Right Round’, a ’Club Can’t Handle Me’ vagy a ’Good Feeling’. 
Először jár Magyarországon az amerikai világsztár producer és rapper Timbaland, akit a modern r&b és hip hop egyik legnagyobb hatású alakjának tartanak. Nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a ’The way I are’, a ’Give it to me’, az ’Apologize’ vagy a ’Sexyback". 4 Grammy-díj tulajdonosa, 26 millió havi hallgatóval a Spotifyon és több, mint 3 milliárd megtekintéssel a Youtube-on
Visszatér a fesztivál egyik legnagyobb közönségkedvence Natalie Horler, azaz Cascada. Az ’Everytime we touch’, az ’Evacuate the dancefloor’ és megannyi sláger előadója már hazajár Szegedre, és alig várja, hogy újra a Deja Vu-n bulizzon.
A román énekesnő, Inna a 2000-es évek egyik legnagyobb slágergyárosa, és a Deja Vu Family egyik legnagyobb kedvence. Nem csak ő maga, de koncertjei is legendásak a fesztiválon, ez nem lesz másképp 2026 nyarán sem, köszönhetően olyan slágereinek, mint a ’Hot’, a ’Rock Your Body’ vagy a ’Deja Vu’.
A ’Total eclipse of the heart’, a ’Holding out for hero’, és az ’It’s a heartache’ énekesnője, Bonnie Tyler először érkezik Szegedre. A világsztár több, mint 50 millió eladott lemezzel büszkélkedhet, de 14 millió havi hallgatója van a Spotify-on és 2,5 milliárd megtekintése a Youtube-on. 
A holland Vengaboys a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének legnagyobb partyikonjai. „Boom, Boom, Boom”, „We like to party”, „Up & Down” - felsorolni is nehéz mennyi sláger fűződik a banda nevéhez. Ők is itt buliznak majd a Tisza-partján.
1986-ban nem volt olyan hely, ahonnan ne szólt volna a ’Touch me (I want your body)’. A 80-as évek egyik legnagyobb szexszimbóluma, Samantha Fox szintén először érkezik a Deja Vu fesztivál színpadára. 
A ’Coco Jambo’, ’I give you my heart’, ’Up ’N away” - a 90-es években nem volt buli Mr. President slágerei nélkül. 2026-ban élőben hallhatjuk majd Szegeden.
Visszatér a ’Now You’re Gone’ és az ’All I Ever Wanted’ slágerek svéd előadója, Basshunter is.
2Unlimited holland duó nem először érkezik Szegedre, olyan ikonikus slágerekkel, mint a „No limit”, a „Twilight zone”, vagy a „Tribal dance”!
Szintén újra csendül fel a 90-es évek egyik legnagyobb diszkó slágere Szegeden, a ’What is love’ Haddaway koncertjén.
Érkezik továbbá a Snap! a ’The Power’, ’Rhythm is a dancer’ slágerekkel és a hatalmas bulijairól ismert német csapat, a Groove Coverage is.
 
Szegedi Utolshow koncertjét adja majd a legendás házaspár Korda György és Balázs Klári. És több hazai legenda is beszáll Magyarország legnagyobb időgépébe, így a Kozmix, a Groovehouse, DJ SterbinszkyLL JuniorKrisz Rudi, az Animal CannibalsRakonczai Imre, DJ Szatmári és még sokan mások.

