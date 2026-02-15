A közönség visszakövetelte: megújulva tér vissza a Csoportterápia a Veres 1 Színházba

A nézői nyomásnak engedve, a Veres 1 Színház felújított formában tűzi ismét műsorra a kortárs magyar musicalirodalom egyik legsikeresebb darabját. A Csoportterápia március 18-tól, parádés szereposztással várja mindazokat, akik készen állnak egy sírva nevetős közös analízisre.

Három férfi és három nő érkezik csoportterápiára egy esős csütörtök délutánon a Piróth Gyula Művelődési Ház II/6-os termébe. Minden adott lenne a gyógyuláshoz, csupán egy apróság hiányzik: az orvos. A várakozás kényszerű percei azonban hamarosan váratlan fordulatokba csapnak át.

Hét éve mutatta be a Veres 1 Színház a Bolba Tamás, Galambos Attila és Szente Vajk által fémjelzett „mjuzikelkámedit”, amely a pandémia után lekerült műsorról, de most minden abszurd helyzetével együtt visszatér a repertoárra, hogy bebizonyítsa: a nézői nyomásnak van ereje, és hogy a nevetés a legjobb terápia.

A kortárs magyar musicalirodalom egyik legsikeresebb darabjának titka Venyige Sándor szerint: amit az elénk tartott görbe tükörben látunk, rendkívül szórakoztató. „A felépítése egyszerű: pszichológiai alaptípusokat mutat be, amelyek lefedik a társadalom összes defektusát.”– fogalmaz a Veres 1 Színház igazgatója. A darab nem csupán szórakoztat, de finom pszichológiai játékot is űz a nézővel. Ahogy Venyige Sándor kiemelte, a humor és a zeneiség intelligens ötvözete különleges közösségi élményt teremt: „A néző nevet, de közben ráismer a furcsaságainkra. Persze soha nem a magunk defektjeire gondolunk, hanem a mellettünk ülőére... Szóval felismerjük, hogy nem vagyunk azonosak, hiba mindenkiben van, és ez így van jól. Mindezt az alkotók ízlésesen, pimaszul, szikrázó humorral dolgozták fel. Mint a jó terápia esetében, a darab végére a nézők is egy csoportban találják magukat: az emberi esendőség épp aktuális 300-500 fős csoportjában.”

Tasnádi Csaba rendezésében, Bakó Gábor koreográfiáival új helyszíneken és új szereposztásban is várja a közönséget márciustól a Csoportterápia. Orvos híján a színpadon egymást – és a nézőket is – kezelik: Molnár Gyöngyi, Bálint Ádám, Balázs Andrea, Fejes Szandra, Kokas Piroska, Dósa Mátyás, Krajnik-Balogh Gábor, Tarlós Ferenc, Nagy Balázs, Harna Péter, Fésűs Nelly és Csáki Edina.

Az előadás a március 18-ai, veresegyházi újrabemutatót követően tavasszal látható lesz Budapesten, Szentendrén, Győrben, Miskolcon, Debrecenben és Szolnokon is.

[2026.02.15.]