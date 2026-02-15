2026. február 18. | szerda | Bernadett nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Lezárult a Szegedi Szabadtéri Játékok 2025-ös évada
Sokszínű évaddal készül a jövőre 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok
Koncertműsort hirdet a Szegedi Szabadtéri Játékok
Nyáron debütál a Wicked! Interjú Szente Vajk rendezővel
Geszti dupláz Szegeden
Újabb nyolc Szabadtéri-este: színházi előadások az újszegedi színpadon
Kapcsolatok
Szegedi Szabadtéri Színpad

A hirtelen haragú hősszerelmes: Boncsér Gergely a Dóm téri Carmenben

Valódi operacsillagokkal érkezik a Szabadtéri Játékokra a Carmen. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen előadásában Don Joséként Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett énekművész, Boncsér Gergely lesz Mester Viktória partnere július 31-én és augusztus 1-én a Dóm téren.

Újabb, Szegeden is tárt karokkal várt operaénekes kilétére derül fény, aki a Kossuth-díjas Juronics Tamás rendezte, nagyszabású Carmen egyik főszerepében örvendezteti meg 2026-ban a Szegedi Szabadtéri Játékok közönségét.  A szép cigánylánnyal szerelembe eső tizedes, Don José szerepében Boncsér Gergely lép színre hazánk legnagyobb színpadán. A Simándy József-díjas, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett tenorművész Miskolcon született, pályája az ottani Nemzeti Színház énekkari tagjaként indult. Az Egressy Béni Zeneiskola magánének szakának elvégzése után a Magyar Állami Operaház ösztöndíjasa, a 2010-es évek folyamán a Budapesti Operettszínház bonvivánja volt. Már önálló karrierje kezdetétől fogva visszatérő vendég a napfény városában: a Szegedi Nemzeti Színházban énekelte első főszerepét, a Bohémélet Rodolfóját 2010-ben, majd a következő években az Anyegin, a Simon Boccanegra és a Macbeth főbb szólamaiban is láthatták a Tisza-parti nézők. A Dóm tér deszkáin éppen a Carmenben énekelte egyik legkorábbi szerepét: 2010-11 nyarán még Remendado csempészként jelent meg az operában. A Szabadtérin ezt követően feltűnt A víg özvegy és A csárdáskirálynő operettekben, tavaly pedig itt is nagy sikerrel alakította A cigánybáró címszerepét.

Csibészes sárm, magabiztos kiállás és érzékeny karakterformáló hajlam jellemzi a népszerű tenoristát, akinek szegedi repertoárja, akárcsak más teátrumokban elénekelt szerepei is sokszínűségét mutatják. A művész opera-és operettközegben is éppolyan otthonosan mozog, klasszikus hősszerelmesek mellett kalandorokat, gaz csábítókat, tépelődő, árnyalt figurákat is meggyőzően kelt életre. A Magyar Állami Operaház magánénekeseként az évad folyamán látható még Hercegként a Rigolettóban, Alfredóként a Traviatában, mint Pinkerton a Pillangókisasszonyban, Rinuccióként a Gianni Schicchiben; a Csokonai Nemzeti Színházban pedig januárban debütált Kacsóh Pongrác János vitézének címszerepében.

Bizet a Szegedi Szabadtéri Játékokra érkező operájába októberben állt be a művész, nagy sikerrel megformálva a tizedes alakját. Juronics Tamás rendezése korunk Mexikójába helyezte a Carmen történetét, ahol ma is elevenen él a bikaviadal-kultúra, a fennálló társadalmi ellentétek és a fokozott katonai jelenlét az opera szöveghű mégis mai helyszínévé teszi az ismerős mégis távoli közeget. A Jászai Mari-díjas Erkel László Kentaur jelmez- és díszlettervező munkája nyomán megelevenedő világban Don José és katonatársai bakancsban, golyóálló mellényben, modern rendőrségi egyenruhában lépnek színre, és igyekeznek rendet teremteni a szabados életű dohánygyári munkásnők, a fel-felbukkanó csempészek között. Ám a szereplők sorsa és az őket mozgató szenvedélyek működése örök. Josét és Carment vonzalom és taszítás kettős játéka teszi egymás ellenfelévé. A Boncsér Gergely-megformálta tiszt állhatatos, becsületes, erkölcsi értékrendje szöges ellentétben áll azzal, amit az opera középpontjában álló, Mester Viktória életre keltette nő képvisel, ám jobb meggyőződése ellenére sem tud ellenállni neki. Drámai vétsége tulajdonképpen a Carmen bűvkörébe kerülve fellángoló érzelmei hevességében rejlik, abban a birtoklási vágyban, amely végül mindent feláldoz a végzetes szenvedély oltárán.

A széles ívet leíró karakterút természetesen ikonikus dallamok, valódi operaslágerek mentén rajzolódik ki: Boncsér Gergely elegáns énekesi teljesítménnyel, lendületes, mégis árnyalt alakítással hozza el a világhírű figurát a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadára.

Jegyvásárlás

Szegedi Szabadtéri

[2026.02.15.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Nyugodj békében, Miklós
Elképesztő siker kapujában a magyar sztárpár? Újra díjat hozhat a szerelem városa!
Kiderült! Ő veheti át idén a Petőfi Zenei Díj Életműdíját
Legyőzte a félelmet? - Itt van WhoisMinka legújabb dala
Öt évtized két órában - Nazareth koncertem jártunk
Jaber - Önző: új dal érkezett!
Amerikai R&B és zongorabár-hangulat: így szól Zámbó Jimmy slágere 2026-ban
Budapestre is elhozza legújabb lemezét Eddie Van Halen világhírű fia
Cryptopsy: a 30 éves None So Vile lemezt hallgathatjuk meg csütörtökön a Barba Negrában
Akvárium, Lokál, Tűrhető dalok: élőben debütál a titokzatos Cent Grál
A Nightwish egykori ikonikus hangja és basszusgitárosa Budapestre jön!
Visszatér a Lehetsz király ikonikus hármasa
Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár
Charlie Puth először Magyarországon: július 27-én a Budapest Parkban lép fel
Indul a félárú diákbérlet a Szigetre
Színes emlékek a feledés homályából

A világhírű brazil gitáros az Off Kultur színpadán - Kiko Loureiro koncerten játunk
2025.12.1...

Metalcore est a Barba Negraban
2025.12.03-án visszatért hozzánk a német poszthardcore zenekar,...
Notre-Dame de Paris - emóció a köbön - képekkel
Tom Odell varázslatos világába csöppentünk a Papp László Arénában
Power metal kánaán a Barba Negraban - Battle Beast koncerten jártunk
Karácsony után is igazi az Igazából karácsony
Öt évtized két órában - Nazareth koncertem jártunk
beszámolók még