"Nem kiszolgálója akartam lenni a történetnek, hanem alkotó része"

Interjú Haumann Máté színművésszel, Az orvosdoktor Londonban filmpremier kapcsán.

Bagány Márton: Hamarosan egy nemzetközi mozifilmben láthatunk. Miben vettél részt pontosan?

Az Az orvosdoktor második részében játszom, amely Az orvosdoktor Londonban címen kerül a mozikba. Egy angol-német-magyar koprodukcióról van szó, klasszikus, nagyszabású történelmi kalandfilm. A szerepem egy püspök, aki a királynő közvetlen környezetéhez tartozik, kvázi a jobbkeze. Egy rendkívül ambiciózus, manipulatív figura, aki a hitét eszközként használja, és finoman, de határozottan irányítja az eseményeket és az uralkodó sorsát is.

A film teljes egészében angol nyelven forgott, ami számomra különösen fontos volt. A mozivásznon most először hallható saját hangomon az angol nyelvű játékom, és ez szakmailag is nagy mérföldkő.

Milyen volumenű produkcióról beszélünk?

Nagyon komoly nemzetközi projektről. Az első részt közel kilencmillióan látták, különösen Németországban és Spanyolországban volt kiemelkedő sikere. A második rész premierje Németországban karácsony másnapján volt, országos mozibemutatóval, és azóta is folyamatosan halad tovább a nemzetközi forgalmazásban – Magyarországon február 19-én debütál a film.

A szereplőgárda is önmagáért beszél: olyan színészekkel dolgozhattam együtt, mint Liam Cunningham, Aidan Gillen vagy Tom Payne. Ez egyszerre inspiráló és nagyon motiváló közeg.

Miről szól a történet, milyen világba érkezik a néző?

A film az első rész folytatása, de önmagában is erős, önálló történetet mesél el. Egy személyes sorson keresztül mutatja meg, hogyan kezd kibontakozni a modern orvostudomány, hogyan érkeznek meg a keleti tudományos ismeretek Európába. A történet középpontjában egy rendkívül értékes kódex áll, amely az akkori orvoslás szempontjából felbecsülhetetlen tudást hordoz.

Mindez látványos kalandfilm formában jelenik meg: csatákkal, erős karakterekkel, feszült politikai és erkölcsi dilemmákkal. Családi film, de közben nagyon komoly kérdéseket is feltesz.

Színészként mi volt számodra a legmeghatározóbb ebben a munkában?

Az alkotói szabadság. A rendező, Philipp Stölzl rendkívül nyitott volt minden gondolatra. Nem kiszolgálója akartam lenni a történetnek, hanem alkotó része. Sok közös gondolkodás, beszélgetés, kísérletezés előzte meg a végső karakterformát, és ebben partner volt végig.

Ez számomra mindig kulcskérdés egy munkában: hogy hozzátehetek-e valamit a figurához, a történethez, vagy csak végrehajtok. Itt valódi alkotói folyamat zajlott, ami ritka és nagyon értékes élmény.

A „nem feltétlenül szimpatikus” karakterek külön kihívást jelentenek?

Inkább külön örömöt. A negatív vagy ambivalens karakterek pszichológiája sokkal izgalmasabb terep. Megérteni, mi mozgatja, mi igazolja saját magának a döntéseit, miért gondolja, hogy igaza van. Ezek mindig hálás feladatok színészileg.

Magyar alkotók is részt vettek a filmben.

Igen, több kiváló magyar szakember dolgozott a produkción. Verebes Zoltán volt a látványtervező, aki egészen elképesztő vizuális világot teremtett, Szlávik Juli pedig a jelmezekért felelt, amelyek szintén meghatározó elemei a filmnek. Gyovai Zoltán pedig első rendezőasszisztens volt a produkcióban. Jó érzés volt ilyen erős magyar jelenléttel részt venni egy nemzetközi munkában.

A forgatás ideje egybeesett azzal, hogy a Magyar Színház társulatához csatlakoztál. Van ebben egyfajta ív?

Igen, ez egy érdekes egybeesés. A forgatás 2024 nyarán zajlott, közvetlenül azelőtt, hogy elköteleződtem volna a Magyar Színház mellett. Mintha a középkori, történelmi világból érkeztem volna meg a színpadra, ahol nem sokkal később Hamletként álltam a közönség elé.

Most már azt érzem, otthonosan mozgok ebben a közegben is – akár a filmvásznon, akár a Magyar Színház színpadán. Ez egy nagyon jó időszak számomra, szakmailag és emberileg is.

Haumann Mátét többek közt a Hamlet főszerepében láthatja a közönség a Magyar Színpad nagyszínpadán.

Fotó: Nikita Kolinz

[2026.02.15.]